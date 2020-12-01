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ÖZERSAY’DAN ‘ŞEKER SİGORTA’ PAYLAŞIMI; “İYİ YÖNETİM İLKESİ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı paylaşımda Şeker Sigorta’nın iki yılda kara geçtiğini ve sermayesini 14,5 milyona çıkarttığını söyleyerek, “İyi Yönetim” vurgusu yaptı. 

01 Aralık 2020 Salı 16:31
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ÖZERSAY’DAN ‘ŞEKER SİGORTA’ PAYLAŞIMI; “İYİ YÖNETİM İLKESİ”

Bahar SANCAR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı paylaşımda Şeker Sigorta’nın iki yılda kara geçtiğini ve sermayesini 14,5 milyona çıkarttığını söyleyerek, “İyi Yönetim” vurgusu yaptı. 

Özersay’ın paylaşımının tamamı şu şekilde: 


İYİ YÖNETİM İLKESİ içi boş bir kavram değildir, nedir biliyor musunuz? 

- 2,5 milyon ZARARda olan ŞEKER SİGORTA’nın iki yılda 5,5 milyon kâra geçmesidir;
- Sigortacılık alanında GÜVENİ sağlayacak şekilde 6 milyonluk sermayesini sermaye artırımı ile 14,5 milyona çıkarma yoluna gitmesidir, kalite kontrol standartlarını önemseyerek ISO belgesi alması ve kurumsallaşma yönünde adım atılmasıdır;

- İki yıl önce hem usulsüzlük hem de yolsuzluk iddiaları ile çalkalanırken (Yönetim kurulunun yapılmamış olması, yönetim kurulu üyelerinin kiralık araçları şahsi kullanımlarına almaları, olmayan kazaların kaza olarak gösterilmesi ve dahası iddiaları) iki yılda bu yolsuzluk iddiaları konusunda 16 dosyanın hazırlanması, polis tahkikatının tamamlanması ve konunun Başsavcılığa aktarılmasıdır. Suç unsurları tespitiyle mahkemeye aktarılacak olmasıdır.

Göreve geldiğimizde devraldığımız ve Başbakan Yardımcılığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Şeker Sigorta’nın yeni yönetimini oluştururken bir başka siyasi parti tarafından atanmış olmasına rağmen müdür değişikliği yapmayarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına bu konularda tecrübeli bir bürokrat abimizi, üyeliklerine de dürüst, çalışkan ve liyakatı olan kişileri getirerek, yolsuzluk iddialarının üzerine ciddiyetle giderek kurumu bu noktaya getirdik. 

Yıllarca devlete sahip çıktığını iddia edip diğer taraftan devletin kurumlarının içini boşaltanları, soyup soğana çevirenleri gördük. Devlete sahip çıkmak, kurumlarına sahip çıkmaktan ve özellikle de İYİ YÖNETİM ilkesini esas almaktan geçer.

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