Özersay’dan Tatar’a sert eleştiri!

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Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay Meclis’te konuştu.

Özersay, hükümet vekillerine seslenmek istiyorum, ‘aynaya bakıyor musunuz?’ diye sordu.

‘Devletin itibarını bitirdiniz’ diyen Özersay, ‘bu sizin içinize siniyorsa, biz artık muhalefet olarak diyecek bir şey bulamıyoruz. Herkes artık kendini sorgulamalı. Aralık’tan bellidir UBP’nin kendi istikrarsızlığının sonuçları ile uğraşıyoruz. Sürekli bir hükümetsizliktir gidiyor. Herkes şu anda UBP’nin 2020 yılından beridir yaşadığı sorunları ve ülkenin alt üst edilmesini izliyor. Kendi içinizdeki istikrarsızlığınız ülkenin her yerine yansıdı. Bunu yapmaya hakkınız yok” dedi.

Mevcut başkanın kenara çekilmesi ve bir vekilin görevlendirileceği iddialarını değerlendiren Özersay, şunları kaydetti:

“Böyle bir şeyin olması ertesinde bu ülke bir türbülans daha yaşayacak. En fazla 3 ay sürecek ve memleket zarar görecek. Seçim yine gündeme gelecek ve biz tarih konuşacağız. Bunu sizde biliyorsunuz. Sayın Tatar’ın da işin bu noktaya gelmesinde çok büyük sorumluluğu var. Tatar’ın Atun’un istifasını kabul etmemesi ve hükümetin istifası çok büyük bir sorundur. Şimdide siyasi teamüllere aykırı olarak parti başkanı dışında bir vekile hükümeti kurma yetkisi vermeye çalışıyor. Durum vahimden de öte. Cumhurbaşkanı anayasal yetkisini kullanacaksa, demokratik teamüllere uygun hareket etmeli. “UBP’liler birini belirlesin bana göndersin” derken Tatar, neye dayanarak bunu söylüyor? Tatar UBP içerisinde kötü adam olmamaya çalışıyor.”

YDP ve DP’nin tutumunu da eleştiren Özersay, ‘yapılan her şey Sucuoğlu’nun bu görevden gitmesi içindir, bunu siz de biliyorsunuz’ dedi.

Berova’dan Özersay’a ‘sen aynaya bak’

UBP Milletvekili Özdemir Berova, özersay’ın eleştirileri üzerine söz alarak, ‘önce siz aynaya bakın’ dedi. Berova, HP’yi ana muhalefet partisinin gölgesi olmakla suçladı.