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Özersay’dan Vatandaşlara Yangın Uyarısı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne itfaiyesini ziyaret etti. Özersay ziyaret sonrası sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, bayram süresince rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin yüksek olacağını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:51
914 Okunma
Özersay’dan Vatandaşlara Yangın Uyarısı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne itfaiyesini ziyaret etti. Özersay ziyaret sonrası sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, bayram süresince rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin yüksek olacağını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Özersay'ın açıklaması şöyle;

İmkansızlıklar içinde yangınlara karşı canla başla çalışan cesur bir avuç insan, bu sabah Girne İtfaiyesinden geçtim, biraz dertleştik. Bayram süresince rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin yüksek olacağı anlaşılıyor, aman dikkat. Ülkeyi yangından koruyacak olan şey sorumluluk duygusudur, ülke sevgisidir.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayItfaiyeYangınKKTC Yangın
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u 2020-05-23 22:31:27

e ne gülersiniz be

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