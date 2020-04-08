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Özersay’dan yurdu beğenmeyen öğrencilere yanıt: “Biraz empati!”

İngiltere’den yoğun diplomatik çabalar sonucunda Kuzey Kıbrıs’a getirilen, ancak kaldığı yurdu beğenmeyerek, sosyal medyadan paylaşımlar yapanlara yönelik konuşan Bakan Özersay, “Herkesin saygılı olmalı! Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek, bugünden sonra öğreneceğiz” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:33
5198 Okunma
Özersay’dan yurdu beğenmeyen öğrencilere yanıt: “Biraz empati!”

İngiltere’den getirilen ve Güzelyurt’ta kaldığı yurdu beğenmeyerek sosyal medyada fotoğrafları paylaşan öğrenci ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek, bugünden sonra öğreneceğiz” dedi.

“HERKES SAYGILI OLMALI”

Bazı eksikliklerin olabileceğine, ama tüm samimiyetleri ile bütün yetkililerin çabaladığına dikkat çeken Bakan Özersay, eksikliklerin tamamlanması için çabaladıklarının altını çizerek, “Herkesin saygılı olması gerekir” şeklinde konuştu.

“ORADA KALAN ÖĞRENCİLER ALELACELE ÇIKARILDI”

Orada kalan öğrencilerin, alelacele yurtlardan çıkarılarak Türkiye’ye gönderildiğini dile getiren Kudret Özersay, “Görüntülerin sosyal medyada teşhir edilmesi doğru değil” değerlendirmesini yaptı.

“ULAŞTIRMA BAKANI İLE YURDA GİDİYORUZ, SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ!”

“Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek, bugünden sonra öğreneceğiz” diyen Özersay, şu anda Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yurda doğru gittiklerini aktararak, “Biz sorumluluğumuzun farkındayız, iyi niyetle çabamızı ortaya koyuyoruz” diyerek herkesi empatiye davet etti”

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 08.04.2020 15:44
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKarantinaKudret Özersay
Yorumlar
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GERCEKCI 2020-04-08 13:21:30

HIC KIBAR OLAMAYACAGIM KUSURA BAKMAYIN UZUN UGRASLAR SONUCU ADAYA GETIRILDILER BRZCIK SAYGI VE SABIR. SN. OZERSAYA KATILIYORUM. AVRUPADA INSANALR YOLLARDA CESET TOPLAR TOPLU GOMULURLER YADA YAKILIRLAR. SUKRETMEYIDE BILIN. DAHA IYISI VARSA ORAYA GIDIN COCUKLAR.

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Magusalı 2020-04-08 13:18:11

Verilen odada ütü varmış, daha önceden gidenlerin eşyaları kalmış. Noldu al bir köşeye koy. Çöpse çöpe at. Herkes can derdinde. Bazıları da lüks derdinde. Şükrediniz be şükrediniz.

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k 2020-04-08 12:55:42

normal zamanda İngiltere'de yok sistem var, yok herkes medeni diye mangalda kül bırakmazlar. Orda millet marketlerde çöp bile bırakmayıp açlıktan grak grak ettiklerinde da ayakları topuklarına vura vura buraya kaçtılar bir da yer beğenmezler. Beğenmeyeni ilk uçakla geri gönderin da alsınlar boylarının ölçüsünü. Ailesine memleketine kavuştuğu için şükredenler bize yeter, diğerlerine gerek yok.

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-04-08 12:44:58

SUKRETMEYI UNUTTUK. ALLAH BIZE BU GUNLERIDE ARATMASIN.

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Magusalı 2020-04-08 13:03:44

Beğenmeyen geri gitsin. Sanki geldikleri yerde yurtlar daha güzeldi. Askerlikten yırtmak için gidenler . Ülkenizde kalın. Askerliğinizi de yapınız.

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Magusalı 2020-04-08 13:14:20

1955 den ber bu ülkeden kaçan İngiltereye sığındı. Kimisi fakirlikten iş, AŞ bulmak için. Kimisi de Gavur korkusundan. Kimisi de Sancaktar korkusundan. Herkes vatan korurken kaçanlar şimdi önlerde.

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gelmeyinnn 2020-04-08 12:48:11

dünyanın tanımadığı memlekte kim dedi gelin diye bre utanmazlar..gelmeyin zaten, olan pislikleri adaya getirirsiniz mikrop yuvaları sizleri...kalın ingilterede gelişmiş bir ülke ne gelirsiniz. bilin ki istenmiyorsunuzzzz defolun

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Magusalı 2020-04-08 13:11:10

Uçağa binerkenden olay çıkarmaya çalıştılar. Sanki de zemberekleri kurulu geldiler. Boris açıkladı. Ölen ölecek, kalanlar kalacak. Duyarkenden niçin kaçmadınız.

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