Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na kendisi ile birlikte aday olması durumunda hükümetin bozulacağını ifade etti.

Diyalog TV'de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduklarını ancak girilecek bir yarışın hükümet etmek ya da konan ilkelerin tersine hareket etmeyi gerektirmesi durumunda hükümetin devam etmemesinin daha hayırlı olacağını ifade etti.