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Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

10 Ekim 2019 Perşembe 11:51
Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na kendisi ile birlikte aday olması durumunda hükümetin bozulacağını ifade etti. 

Diyalog TV'de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduklarını ancak girilecek bir yarışın hükümet etmek ya da konan ilkelerin tersine hareket etmeyi gerektirmesi durumunda hükümetin devam etmemesinin daha hayırlı olacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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Ertaç 2019-10-10 13:24:40

Mümkünse şu an hükümette olan birisi aday olmasın.Şu an bile faydanız yok.

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paphos 2019-10-10 12:14:16

Vay guzum vayyy.

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Nacizane 2019-10-10 12:30:55

Ers bir kafa golü da sana atarsa gadı günah mı yazar...

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Realist 2019-10-10 12:54:52

Ne siz ne de Tatar rüyasında Cumhurbaşkanlığını görmesin.Siz siyasi kariyerinizi 'UBP denen bu ülkeye saymakla bitiremeyeceğim kötülük yapan parti' ile sözde ülke çıkarları için ortaklık yaptığınız anda bitirmiş bulunuyorsunuz!! Sayın tatar da sağdan soldan aldığı duyumlarla parti ve ülke yönetmeye çalışır (bu kendisinin açık oturumda verdiği beyandır). Cumhurbaşkanlığı mevkisine gelecek adam önce halkın güvenini kazanmalı ki bu her ikinizde maalesef yok!!! Tatar duyumlarla (5 duyu organıyla) ancak muhtar olabilir.!!!

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