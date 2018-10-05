Özersay’ın BM kampı açılımına DAÜ'den destek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Gazimağusa’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait askeri kampın kaldırılmasını talep etmesine, DAÜ'den Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’dan tam destek geldi.

Özersay, BM kampının kaldırılması talebinin hemen ardından bugün Gazimağusa'da bir dizi temasta bulundu. DAÜ 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı konuşmada, törenine katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Birleşmiş Milletler kampıyla ilgili açıklamalarından dolayı kendisini kutladı.

Rektör Osam, Gazimağusa’da kentin ortasında bulunan Birleşmiş Milletler kampının kaldırılması halinde alanın tamamen yeşil alan olarak tasarlanması için Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı. Osam, Bakan Özersay’ın bina değil yeşil alan yaklaşımını da çok yerinde bulduğunu söyledi.

BÖLGE HALKINDAN İMZA KAMPANYASI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmenin BM askeri kampı konusundaki önerinin hemen ertesinde gerçekleşmiş olması dikkat çekti. Ziyaret sırasında, Özersay’a bölge halkının da kampın kaldırılması için imza kampanyası başlattığı bilgisi verildi.