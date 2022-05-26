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Özersay’ın dilekçesi, Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilecek

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Özersay’ın, söz konusu isteminin Genel Kurul gündemine alınmasını talep ettiği belirtildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 18:08
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Özersay’ın dilekçesi, Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilecek

Cumhuriyet Meclisi, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın, bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği’ne sunduğu dilekçeyle milletvekilliğinden çekilme kararı aldığını bildirdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Özersay’ın, söz konusu isteminin Genel Kurul gündemine alınmasını talep ettiği belirtildi.

-“Genel Kurul’da açık oylamaya sunulacak”

Açıklamada, “Sayın Özersay’ın dilekçesi, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 132. maddesi altında Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilecek ve Başkanlık Divanı’nın alacağı karar Genel Kurul’da açık oylamaya sunulacaktır. Söz konusu oylamada Genel Kurul’da hazır bulunan vekillerin salt çoğunluğu ile karar alınacaktır” denildi.

Özersay’ın dilekçesi, kamuoyunun tam ve eksiksiz bilgilendirilmesi ve şeffaflık ilkesi uyarınca açıklama ile birlikte halkın bilgisine sunuldu.

Son Güncelleme: 26.05.2022 18:14
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