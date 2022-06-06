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Özersay’ın istifası 42 oyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın istifasını oyladı.  Özersay için yapılan oylamaya HP vekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars katılmadı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 14:38
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Özersay’ın istifası 42 oyla kabul edildi

Oylamadan önce Özersay’ın istifa dilekçesi okundu. Ardından CTP Milletvekili Tufan Erhürman söz aldı. 
CTP olumlu oy verdi!
Erhürman, karara saygılı olmak gerektiğini düşündüklerini belirterek,  “oyumuz istfanın kabulü yönünde olacak” dedi.
Berova: Gerekçelerine katılmıyoruz
UBP Milletvekili Özdemir Berova da söz alarak, Özersay’ın istifa dilekçesinde yazdıklarına hiçbir şekilde katılmadıklarını kaydetti. Berova, istifanın kabul edilmesi yönünde UBP grubu olarak olumlu oy vereceklerini dile getirdi.
Arıklı: Özersay’ın kararına saygı duymamız gerekiyor
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da Özersay’ın gerekçelerinde ağır ithamlar olduğunu ve bunların kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. Arıklı ‘ne olursa olsun Özersay’ın kararına saygı duymamız gerekiyor’ diyerek, istifaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.
Ataoğlu: Özersay’a hayırlı olsun
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Özersay’ın kararına uygun bir şekilde oy vereceklerini belirterek, ‘Özersay’a hayırlı olsun’ dedi.
Üstel: İstifa gerekçelerini kabul etmiyorum
Başbakan Ünal Üstel de, istifa gerekçelerinin hiçbirini kabul etmediklerini belirterek, Özersay’ın verdiği karara saygı duyacaklarını kaydetti. 
Konuşmaların ardından Özersay’ın istifası için oylamaya geçildi. Özersay’ın istifası 42 oyla kabul edildi.

Son Güncelleme: 06.06.2022 14:41
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