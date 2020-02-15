Özersay’ın Maraş açıklaması

Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda yaptığı açıklamada Ulusal davanın siyasete karışmadan devam etmesini temenni ettiğini vurguladı.

Kudret Özersay’ın konuşmasından satır başları:

“Kıbrıs Adasında statukonun sembollerinden birisi olan Kapalı Maraş konusunda böyle bir toplantı yapılması önemli. Kapalı Maraş’ın Kapalı Maraş olmaktan çıkması için hükümet olarak karar aldık. Bilimsel olarak araştırma yaparak adım atacağız. Bu görev bize verilmiştir. Envarter çalışmalarının en önemli ayağını oluşturan protokolun yapılmasıyla DAÜ Mühendislik Fakültesi çalışmalar yapacak ve inceleyeceğimiz yolda karar vermemizi sağlayacaktır. Biz artık Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü oturup beklemek yerine uluslararası hukula bu statükoyu kiralayabileceğimize inanıyoruz. Bu şekilde Kapalı Maraş’ın Kapalı kelimesini önünden kaldıracağız. Bugünden sonra bu yolun nasıl yürüyeceğine ilişkin doğru tartışılarak karar vermelidir. Bunun seçimler sonrası olması gerektiğine inanıyorum ve Ulusal davanın siyasete karışmadan devam etmesini temenni ediyorum”.