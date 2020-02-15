Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Özersay’ın Maraş açıklaması

Kudret Özersay, Maraş'ın önünden Kapalı kelimesinini kalkması gerektiğini söyledi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
Özersay’ın Maraş açıklaması
banner48

Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda yaptığı açıklamada Ulusal davanın siyasete karışmadan devam etmesini temenni ettiğini vurguladı.

Kudret Özersay’ın konuşmasından satır başları:

“Kıbrıs Adasında statukonun sembollerinden birisi olan Kapalı Maraş konusunda böyle bir toplantı yapılması önemli. Kapalı Maraş’ın Kapalı Maraş olmaktan çıkması için hükümet olarak karar aldık. Bilimsel olarak araştırma yaparak adım atacağız. Bu görev bize verilmiştir. Envarter çalışmalarının en önemli ayağını oluşturan protokolun yapılmasıyla DAÜ Mühendislik Fakültesi çalışmalar yapacak ve inceleyeceğimiz yolda karar vermemizi sağlayacaktır. Biz artık Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü oturup beklemek yerine uluslararası hukula bu statükoyu kiralayabileceğimize inanıyoruz. Bu şekilde Kapalı Maraş’ın Kapalı kelimesini önünden kaldıracağız. Bugünden sonra bu yolun nasıl yürüyeceğine ilişkin doğru tartışılarak karar vermelidir. Bunun seçimler sonrası olması gerektiğine inanıyorum ve Ulusal davanın siyasete karışmadan devam etmesini temenni ediyorum”.

Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşKıbrıs SorunuKudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayşe 2020-02-15 15:55:27

Gene hikaye okun. İster kapalı de ister deme gene Maraştır
Ona buna dağıtmaya Hakkı'nız da yoktur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KULİS HABER
KULİS HABER
Başbakan Tatar açıkladı
Başbakan Tatar açıkladı
“Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır”
“Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim