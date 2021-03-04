Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler

Özersay:Protokolün ekleri paylaşılmadı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’yle imzalanan 2021 Mali Protokolü’nün sadece kendisinin olduğunu ve anlaşmaların ayrılmaz parçası olan eklerin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

04 Mart 2021 Perşembe 12:56
286 Okunma
Özersay:Protokolün ekleri paylaşılmadı

Katıldığı programda soruları yanıtlayan Özersay şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti zor zamanımızda bizim yanımızda olan tek devlettir, burada da bir katkı sözü veriyor, doğrudur. Ancak bu resmin içinde netleşmeyen bazı şeyler var. Bu anlaşma sonrasında da durum hala iç açıcı değildir. Bir Anlaşmalar Hukuku Uzmanı olarak anlaşma dediğinizde anlaşmaların ayrılmaz bir parçası olan ekler, belgeler, tablolar, protokoller vardır, içinde de açıkça yazar. Onları kamuoyuyla paylaşmadılar. Elimizde anlaşmanın sadece kendisi var. Anlaşmanın temel maddesi hibe konusudur. Kıbrıs Türkü için bulunduğumuz kötü ekonomik durumda esas önemli olan yapılacak olan hibedir. Çünkü kimse kredi alacak durumda değildir. Hibenin üç alt başlığı var; altyapı, savunma ve reel sektör. Savunmanın rakamı zaten 769 milyon TL. hibe olarak verileceği söylenen 2 milyar 250 milyon TL’nin içinden savunmayı düşmek gerekir. Geriye kalanın içinden devam eden, bitmeyen yolları düştüğünüzde, reel sektöre verilecek olan kalan miktardır. Onun ne kadar olduğunu ancak o eki görürsek anlayabileceğiz. Ayrıca bu miktarı reel sektörü hangi anlamda ve hangi kesimi desteklemek için kullanacaklar?”

“Bu kaynağın KKTC’ye aktarılmasının bir şartı var. Diyor ki 2021 için reform ve hedefler koydum, eklerde bunlar var. Bu reform ve hedefler yapıldıkça peyderpey bu miktar aktarılacak. Bu reformlar nelerdir?” sorusunu yönelten Özersay, bir reform hükümetiyle karşı karşıya olmadığımızı söyledi. Özersay, “Mecliste çoğunluğu olmayan, tek bir komite dışında komitelerde çoğunluğu olmayan, yasa değiştirmek için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyan bir hükümet var. Azınlık ve seçim hükümeti ama reformlar yapacak ve reformlar karşılığında da Türkiye kaynak aktaracak. Ne kadar gerçekçidir?” diye konuştu.

BRT    

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYLEMCİLERDEN “ANKARA GÖNDERMESİ”
EYLEMCİLERDEN “ANKARA GÖNDERMESİ”
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim