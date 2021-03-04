Özersay:Protokolün ekleri paylaşılmadı

Katıldığı programda soruları yanıtlayan Özersay şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti zor zamanımızda bizim yanımızda olan tek devlettir, burada da bir katkı sözü veriyor, doğrudur. Ancak bu resmin içinde netleşmeyen bazı şeyler var. Bu anlaşma sonrasında da durum hala iç açıcı değildir. Bir Anlaşmalar Hukuku Uzmanı olarak anlaşma dediğinizde anlaşmaların ayrılmaz bir parçası olan ekler, belgeler, tablolar, protokoller vardır, içinde de açıkça yazar. Onları kamuoyuyla paylaşmadılar. Elimizde anlaşmanın sadece kendisi var. Anlaşmanın temel maddesi hibe konusudur. Kıbrıs Türkü için bulunduğumuz kötü ekonomik durumda esas önemli olan yapılacak olan hibedir. Çünkü kimse kredi alacak durumda değildir. Hibenin üç alt başlığı var; altyapı, savunma ve reel sektör. Savunmanın rakamı zaten 769 milyon TL. hibe olarak verileceği söylenen 2 milyar 250 milyon TL’nin içinden savunmayı düşmek gerekir. Geriye kalanın içinden devam eden, bitmeyen yolları düştüğünüzde, reel sektöre verilecek olan kalan miktardır. Onun ne kadar olduğunu ancak o eki görürsek anlayabileceğiz. Ayrıca bu miktarı reel sektörü hangi anlamda ve hangi kesimi desteklemek için kullanacaklar?”

“Bu kaynağın KKTC’ye aktarılmasının bir şartı var. Diyor ki 2021 için reform ve hedefler koydum, eklerde bunlar var. Bu reform ve hedefler yapıldıkça peyderpey bu miktar aktarılacak. Bu reformlar nelerdir?” sorusunu yönelten Özersay, bir reform hükümetiyle karşı karşıya olmadığımızı söyledi. Özersay, “Mecliste çoğunluğu olmayan, tek bir komite dışında komitelerde çoğunluğu olmayan, yasa değiştirmek için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyan bir hükümet var. Azınlık ve seçim hükümeti ama reformlar yapacak ve reformlar karşılığında da Türkiye kaynak aktaracak. Ne kadar gerçekçidir?” diye konuştu.

BRT