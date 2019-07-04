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Özersay:Rum Yönetimi’nin davranışı çağdışı!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulunuyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:37
Özersay:Rum Yönetimi’nin davranışı çağdışı!

Özersay temaslarını BRT Haber’e anlattı. Güney Kırbıs Dışişleri Bakanlığı ve Cenevre’deki Rum temsilciliğinin BM’deki bütün kurum ve kuruluşlara mektuplar göndererek , görüşmelerin iptal edilmesi yönünde girişimde bulunduğunu açıklayan Özersay , görüşmeleri gizlilikle yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının sesini kısmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Bakan Özersay , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin davranışını çağdışı olarak niteledi.

Özersay, “ Kıbrıs Rum yönetimi ve özellikle Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve buradaki temsilcilileri son derece çağ dışı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ve bizim BM’nin kurumları ve yetkilileriyle biraya gelmemizi engellemeye çalışıyorlar .Sesimizin duyulmasını, düşüncemizi başkasının duymasını, duruşumuzu, argümanlarımızı olayları nasıl gördüğümüzü başkalarının duymasını engellemeye çalışmak bize göre çağd ışı yaklaşımdır. Ama yine de yılmamız söz konusu değildir Biz KKTC’nin yetkilileri olarak , Kırbsı Türk halkının duruşunu taleplerini endişelerini net bir şekilde yapışacağımızı görüşmelerle aktarmaya devam edeceğiz. Biz sesimizin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Eğer bu daha uzun süreçte mücadele gerekiyorsa biz bu mücadeleyi vereceğiz Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması mücadelesini Kıbrıs’ın dışında da vermeye devam edeceğiz. Kırbıs Türk halkının sesini kısmaya , kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek.” Dedi.

Özersay temasları çevresinde BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği ile basın toplantısında bir araya geldiklerini ve Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusunda sorularını yanıtladıklarını ifade etti.

Özersay toplantıda basın mensuplarına Suriye’den ülkemize düşen füze konusunda düşüncelerini ve endişelerini söyleme imkanı bulduklarını da kaydetti.

Özersay “doğrudan ve dolaylı bir biçimde bölgede bu gibi sorunlara neden olan ülkelere bir takım mesajlar gönderdiğimizi, BM’nin New York’taki merkezinde, Kuzey Kıbrıs New York temsilcisinin bizim talimatlarımızla bir takım görüşmeler yapıp BM’ye endişelerimiz aktarma fırsatı bulduk.” Dedi.

Kudret Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

(BRT)

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