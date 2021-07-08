Özgeç: Delta Varyantı Daha Bulaşıcıdır

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Derlen Özgeç,katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Pozitif vakaların evlere gönderildiği yönünde kamuoyunda yaşanan tedirginliği yorumlayan Özgeç, “Biz pozitif vakaları evlere gönderiyorsak ve bunun bir kriteri varsa, bunu Sağlık Bakanlığı çıkıp açıklamalıdır. Ama bu kriterlerin neler olduğu ile ilgili bir açıklama yoktur” dedi.

Delta varyantı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özgeç, “Virüs kişinin vücuduna girip yaşayabileceği bir alan istiyor. Delta varyantı da vücuda çok kolay girip, orada yaşayabilen bir varyanttır. Daha öldürücü değil, daha hızlı bulaşıcıdır. Delta varyantının geleceğini de biliyorduk. O yönde de biz kendi hazırlıklarımızı yapmıştık” dedi.