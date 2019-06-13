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Özgöçmen cinayetinin zanlısı iade edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 13:01
Özgöçmen cinayetinin zanlısı iade edildi
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Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsın BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığını söyledi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

”Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.

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Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Özgöçmen
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