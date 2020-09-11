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Özgöçmen : "Personel giriş yeri olarak PENCERE gösterildi"

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde covid19 hastalalrının yerleştirildiği bölüme personel PENCEREden giriş yapıyor.

11 Eylül 2020 Cuma 09:20
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Özgöçmen : "Personel giriş yeri olarak PENCERE gösterildi"

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde covid19 hastalalrının yerleştirildiği bölüme personel PENCEREden giriş yapıyor. 

Söz konusu bölümde hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan ve yine hemşirelerin ihtiyaçlarını giderecekleri tuvalet lavabo yeri yok. 

Konuyula ilgili olarak Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Örgütlenme Sekreteri İbrahim Özgöçmen sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde kullanılmayan bölüm kısa bir zaman önce tadilat edilip Pandemi sürecinde hasta yatırılması için boş olarak bekletilmekteydi. Pozitif vakalar artınca dün gece itibariyle hazırlanan bu yere pozitif vakalarımız yatırılmaya başlandı. Gelin görün ki Bakanlık tarafından dün basına modern bir yer olduğu iddiası ile görüntüleri servis edilen kliniğe personel giriş yeri olarak PENCERE gösterilmiştir. Evet yanlış okumadınız " Giriş yeri Pencere ". Hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan dahi düşünülmemiş, ihtiyaçlarını giderecekleri wc/lavabo yeri organize edilmemiştir. Pandemi servisinde olması gereken temiz ve kirli alan uygulamasını yapacak koşul malesef yokdur.

Meslektaşlarımızı tamamiyle riske atan bakanlık yaptık oldu mantığıyla hareket etmekte hemşire ve hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. şimdi bu yazdıklarımı başka yere çekmek isteyecek herkese cevap olarak söylüyorum, dileyen herkese yerinde olup biteni gösterebilirim.

Sabahtan buyanı aradığım sağlık bakanlığı yetkililerine ulaşamıyorum telefonlara bakmıyorlar ulaştığım kişiler ise başka kişilerin üstüne. Suçu atıyor. İnsani çalışma koşulları bu klinikte ivedi yerine getirilmez ise bu klinikte görev almayacağımızı ve gereğinde en sert eylemi koyacağımızın bilinmesini isteriz.

KTHES

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

İBRAHİM ÖZGÖÇMEN

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