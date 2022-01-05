Özgöçmen: Siz saklasanız da ben öğrendikçe yayınlayacağım

Özgöçmen'in paylaşımı şu şekilde:

1- Pandemi acil durum hastanesi 4 hemşire

pozitif.

2- Girne akçiçek d. Hastanesi acil serviste

1 hemşire pozitif.

3- Girne akçiçek d. Hastanesi 112 hızır

servisinde 3 paramedik pozitif.

4- Temaslı takip ( tarama ) ekibinde 4 personel pozitif.

5- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste

1 doktor pozitif

6- burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste

2 görevli pozitif.

( 31.aralıktan bugüne )

Çok sayıda temaslı...

Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin almış olduğu dahiyane karar ile 1. Derece temaslı sağlık çalışanlarını çalıştırmaya devam etmesi ve çalıştırması kamu sağlık hastanelerinin içerisinde ciddi anlamda bir bulaşa yol açmaya başlamıştır.

Bu kafa ile devam edilirse Bulaşın önüne geçilemeycektir.

Erken bir zamanda temaslıları izole etmiş olsaydınız bu durumlar belkide yaşanmaycaktı.

Siz saklasanızda ben öğrendikçe yayınlayacağım.