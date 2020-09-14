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Özgöçmen : "Şu an sisli bir yolda önümüzü göremiyoruz"

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Gündem Kıbrıs'ta katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
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Özgöçmen : "Şu an sisli bir yolda önümüzü göremiyoruz"

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Gündem Kıbrıs'ta katıldığı canlı yayında "Taburcu edilmiş hastadan çok hasta akışı var" dedi

Taburcu edilen hastaların yerlerine gelen hastaları yatırmaya başladıklarını söyleyen Özgöçmen "Şu an sisli bir yolda önümüzü göremiyoruz" dedi.

Şuanda yerel bulaşın ne boyutta olduğunu öngörmenin mümkün olmadığnı aktaran Özgöçmen "Aslında pandemiyi iyi yönetenler sağlık çalışanlarıydı" diyerek, Sağlık Bakanlığının süreçte bazı yanlış adımlar attığını ve sağlık çalışanlarını riske attığını aktardı.

Sağlık çalışanlarının artık yorulduğunu aktaran Özgöçmen "Deneyim sahibi olmayan arkadaşlarımızı sahaya göndererek Sağlık Bakanlığı yanlış bir adım attı" dedi

Sosyal medyada yayılan ve bazı Covid-19 hastalarının teşhis edilmesine rağmen karantinaya alınmaması ile ilgili konuşan Özgöçmen "Alınmıyor diye birşey yok, Alınamıyor organizasyon şeması yetersiz ekibin güçlendirilmeye ihtiyacı var"dedi

Son Güncelleme: 14.09.2020 13:03
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