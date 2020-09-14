GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Gündem Kıbrıs'ta katıldığı canlı yayında "Taburcu edilmiş hastadan çok hasta akışı var" dedi

Taburcu edilen hastaların yerlerine gelen hastaları yatırmaya başladıklarını söyleyen Özgöçmen "Şu an sisli bir yolda önümüzü göremiyoruz" dedi.

Şuanda yerel bulaşın ne boyutta olduğunu öngörmenin mümkün olmadığnı aktaran Özgöçmen "Aslında pandemiyi iyi yönetenler sağlık çalışanlarıydı" diyerek, Sağlık Bakanlığının süreçte bazı yanlış adımlar attığını ve sağlık çalışanlarını riske attığını aktardı.

Sağlık çalışanlarının artık yorulduğunu aktaran Özgöçmen "Deneyim sahibi olmayan arkadaşlarımızı sahaya göndererek Sağlık Bakanlığı yanlış bir adım attı" dedi

Sosyal medyada yayılan ve bazı Covid-19 hastalarının teşhis edilmesine rağmen karantinaya alınmaması ile ilgili konuşan Özgöçmen "Alınmıyor diye birşey yok, Alınamıyor organizasyon şeması yetersiz ekibin güçlendirilmeye ihtiyacı var"dedi