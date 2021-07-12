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Özgöçmen: Yarın minibüsle Sağlık Bakanlığı önündeyiz

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen sağlık çalışanları personel taşıma minibüsü ile ilgili sorunun çözümü için hükümete verdikleri sürenin tamamlandığını açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:45
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Özgöçmen: Yarın minibüsle Sağlık Bakanlığı önündeyiz

KTHES sosyal medya hesabından açıklama yapan İbrahim Özgöçmen “Sözümüz söz; yarın sabah saat 09:00’da servis personel minibüsü ile sağlık bakanlığı önüne gelip. Basın açıklamamızı yapacağız.” dedi.

İşte açıklamanın tamamı:

Geçen günler yapmış olduğumuz sağlık çalışanları personel taşıma minibüsü ile alakalı çağrımız için verdiğimiz süre bugün dolmuş bulunmaktadır. halen bir karşılık bulamadığımızı maalesef üzülerek görmekteyiz ve söylemekteyiz.
Malumunuz bildiğiniz üzere ülkemiz 2 yıla yakın bir zamandır covid-19 ile boğuşmaktadır. Süre gelen bu zaman diliminde hükümet edenlerin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da beceriksizlikleri yüzünden ellerinden hiçbir şey gelmedi, gelmediği gibi de her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar.      Bu yadsınamaz bir gerçektir. 
Birçok sorunumuz hatta dağ gibi sorunlarımız var olmasına rağmen çok basit ve zahmeti olmayan bir problemimizi bile çözemeyen hükümet edenlerin varlığı ve düşüncesizliği bizleri derinden üzmektedir.
Gazimağusa - Lefkoşa arası ve Lefkoşa-Güzelyurt arası hastane personel taşıma minibüsü 09.07.2021 tarihi Cuma günü itibari ile personeli taşıma görevini durduracaktı, daha doğrusu durdurmak zorunda kalacaktı. Bizlerin ricasını kırmayarak pazartesi gününe, yani bugüne kadar taşıma görevlerine devam etme kararını karşılıklı olarak almıştık. 
Problemin giderile bilmesi adına ise bir mesaj yayınlayarak uyarıda bulunmuştuk. Halen bu saat olmasına rağmen problemin giderilmesi adına herhangi bir girişimde bulunulmadığını görmenin tarif edilemez kırgınlığı içerisindeyiz. 
Her fırsatta sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez diyerek, kurdukları cümlelerin hakkını yürekten verdikleri için hükümet edenlere teşekkür ederiz. Evet, hakkımız hiçbir şekilde ödenmiyor.

Maliye bakanlığı, pandemi süresince otobüs ödemelerini yapacaklarını daha önce beyan etmiş olmalarına rağmen gelinen aşamada maliye bakanlığı suçu, sağlık bakanlığına / sağlık bakanlığı suçu maliye bakanlığına atmaktadır. Buradan her iki bakana ve başbakana seslenmek istiyoruz,
Durmuş bir saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Ya siz! 

Sözümüz söz; yarın sabah saat 09:00 am de servis personel minibüsü ile sağlık bakanlığı önüne gelip. Basın açıklamamızı yapacağız. 

KTHES
Y.K BAŞKANI 
İBRAHİM ÖZGÖÇMEN

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:09
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası
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