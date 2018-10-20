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Özgöçmen’in katil zanlısının Güney Kıbrıs’ta yakalanması...

"Talep ettiğimizde tahkikatın devam ettiği yanıtı aldık”

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:04
Özgöçmen’in katil zanlısının Güney Kıbrıs’ta yakalanması...

Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen, Hasan Işık Özgöçmen’in katıl zanlısı olarak Limasol’da tutuklanan Pakistanlı Muhammed Salman’ın dün iadesinin istendiğini ancak tahkikatın hala devam ettiği yanıtı aldıklarını belirtti.

Önen, “Salman’ın iade edilmeyip ülkesine sınır dışı edileceği” yönündeki haberlerin sorulması üzerine “İade konusunda bir şey söylemek için erken. Dün iadeyi gündeme getirdiğimizde, tahkikatın tamamlanmasını beklememiz gerektiği yanıtını aldık” dedi.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Önen, zanlının belirlenmesinin hemen ardından karşı tarafla temasa geçildiğini ve gerekli bilginin aktarıldığını söyledi. Önen, söz konusu kişinin dün göz altına alınması üzerine iade için girişimde bulunduklarını ancak “tahkikatın tamamlanmasını bekleyin” yanıtı aldıklarını belirtti.

Hakkı Önen, zanlının ilk etapta ülkeye yasadışı giriş ve yasadışı ikamet suçlamasıyla yargılanacağını ancak yöneltilen suçlamada “planlayarak adam öldürme”nin de yer almasını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Polis Basın Subaylığı, Salman’ın yakalanmasının hemen ardından KKTC’ye iadesi için yasal girişimde bulunulduğunu açıklamıştı.

Hasan Işık Özgöçmen’in Eylül ayında İskele’de öldürülmesiyle ilgili soruşturma neticesinde katil zanlısı olarak belirlenen Pakistan uyruklu Muhammad Salman dün Limasol’da tutuklanmıştı.

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Hakkı ÖnenHasan Işık ÖzgöçmenMuhammed SalmanIadeLimasolGüney KıbrısHaber
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