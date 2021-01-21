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ÖZGÜR: “BELEDİYELER ÇARKI DÖNDÜREMEYECEK”

Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

21 Ocak 2021 Perşembe 10:50
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ÖZGÜR: “BELEDİYELER ÇARKI DÖNDÜREMEYECEK”

ÖZEL HABER

Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC bütçesindeki açığın tarihi bir açık olduğunu söyleyen Özgür, “Müthiş bir bütçe açığı var. Gelirler noktasında ciddi bir kriz var, giderler noktasında da ciddi bir kriz var. Belediyelere yapılan devlet katkısı, yüzde 0,53 arttı. Neredeyse hiç artmadı. Bu insanların yerel gelirleri de çok iyi noktada değil, krizden dolayı. Kendi gelirlerini de tam toplayamıyor. Yani belediyeler çarkı döndüremeyecek. Şu anda sistem darmadağın olmuştur. Bunun sebebi de bizim pandemi sürecinde, fakirliği birlikte göğüslemememizdir. Borçlu olan insanların bir kısmı intiharın eşiğin egeldi. Biz de bir Maliye politikası geliştirmedik. Nefes alamaz durumda şu anda insanlar. Biz ikinci motor dediğimiz Kamu Maliyesi’ni de çökerttik. Şimdi uçağın iki motorundan da ateş çıkıyor, bakalım bu uçağı sağ salim indirebilecek miyiz? Ekonomi yönünde bir şey önerildiği de yok. Yöneticiler bu sıkıntıları aşmak için vardırlar” dedi.

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Birikim Özgür
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