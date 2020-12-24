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ÖZGÜR: “COĞRAFYAMIZIN KADERİNİ DEĞİŞTİREMEDİK”

Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:59
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ÖZGÜR: “COĞRAFYAMIZIN KADERİNİ DEĞİŞTİREMEDİK”

ÖZEL HABER

Kıbrıslı Türklerin sürdürülebilir bir yapı içerisine girmesi gerektiğini söyleyen Özgür, “Türkiye’den her türlü kaynak verilerek 2021 yılı geçiştirilecek. 2022’de belediye seçimleri var, orada da bir hareketlilik yaşanacak. Yine Türkiye’den kaynaklar gelecek. Ama bu yapı sürüdürülebilir değildir. Biz de burada kendi kaynaklarımızı yaratmalıyız” dedi.

Yaşadığımız coğrafyanın Kıbrıs’taki sorunlarla birebir etkili olduğunu söyleyen Özgür, “Coğrafyamızın kaderini değiştiremedik. Bu değişiklik de tüm oyuncuların katılımıyla olur. Gerektiğinde biz de elimizi taşın altına koymalıyız. Özverili olmalıyız. Ekonomik büyüme perspektifini de hayata sokmalıyız” dedi.

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