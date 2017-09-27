Özgür: “Hükümet geleceğimizi çalıyor”

Eniz Orakcıoğlu



2016-2018 Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması ve Türkiye’nin koşullu, koşulsuz olarak KKTC’ye sunduğu krediler ile ilgili Yeni Bakış’a konuşan CTP Milletvekili ve Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, atılması gereken ciddi adımlar olduğunu söyledi.



“Reform destek ödeneği kullanılamadı”

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan 2016-2018 Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması ekonomimize ve maliyemize çok ciddi katkılar sağlamakta. İmzalanan protokolde KKTC’nin bir takım taahhütleri var. mali disiplini sürdürmek, reformları hayata geçirmek, yerel bütçe açığını azaltmak gibi. Bu taahhütler karşılığında Türkiye’nin sunduğu bazı krediler koşula bağlı iken bazı hibe ve krediler bize koşulsuz sunulmakta, bazı krediler ise koşulsuz ama performansa bağlı sunulmakta. Bu 3 aşamaya bakıldığında koşulsuz hibe ve kredilerin aksamadan bütçemize girdiğini, koşulsuz ama performansa bağlı olanlardan yeterince yararlanamadığımızı, koşula bağlı olanlardan ise hiç yararlanamadığımızı görüyoruz. Örneğin reform destek ödeneği koşullu olmakla birlikte, 540 milyon olan bu kaynağa hiç erişemedik. Koşulsuz ama performansa bağlı 512 Milyon TL ayrılan altyapı destek ödeneklerinde ise Eylül itibari yüzde 21’i kullanıldı.



“Atılması gereken ciddi adımlar var”

CTP Milletvekili ve Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, KKTC’nin makroekonomik göstergelerinin iyileşmesi, kamusal hizmetlerin kalitesinin artması, reel sektörün güçlenerek ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için atılması gereken ciddi adımlar olduğunu belirterek, “2016-2018 Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşmasını imzalarken KKTC tarafı bu adımları atma taahhüdünde bulunuyor. Türkiye de “siz bu adımları atarken yerel bütçenizden karşılayamadığınız harcamalar için gerekli kaynağı biz size temin ederiz” diyor. Yıllardır KKTC tarafında bu mali yardımlar kanıksandı. Kaynaklar Türkiye tarafından sunuluyor ancak sistemi yeniden düzenlemek için biz gerekli adımlar atmıyoruz” şeklinde konuştu.



“2000’li yıllarda Türkiye uyandı”

2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin uyandığını ve bu kaynakları giderek birtakım koşullara bağlamaya başladığını anlatan Özgür, “Henüz bu anlaşmalar IMF ya da Troyka kredi anlaşmaları kadar can yakıcı koşullar içermiyor ancak eskisine göre gittikçe daha çok koşul gündeme geliyor” diye konuştu.



“Sistemi düzeltmek için bir arpa boyu yol kat edilmedi”

2016-2018 döneminde UBP-DP hükümetinin geleceği inşa etmeye değil bir sonraki seçime odaklandığı için icraatlar hep günübirlik olduğunu vurgulayan Özgür, “Seçmenle ilişkiler eski siyaset anlayışına dayandırıldı. ‘Dar seçmen kesimlerine kamu bütçesinden ne kadar kaynak dağıtırsak o kadar iyi bir performans sergilemiş sayılırız’ anlayışı ile hareket edildi. Günün sonunda doğal olarak sistemi düzeltme konusunda bir arpa boyu yol kat edilememiş oldu. Bunu ben bir muhalefet milletvekili olarak siyaset yapmak için söyleyebilirim. Ancak Türkiye’nin sunduğu kaynakların kullanım oranları benden bağımsızdır ve birer göstergedir. Yani burada kimse “muhalefet iktidarı yıpratmak için siyaset yapıyor” diyemez. Böylece siyasetin niteliği de artmış oluyor aslında. Bu verileri tartışarak esas elde edeceğimiz kazanç siyasetinin niteliğinin artması” dedi.



“Hükümet geleceğimizi çalıyor”

Reform destek ödeneği adı altında verilen 540 milyon TL’yle ilgili de bilgi veren Özgür, şunları söyledi; “ Hükümet “reform yaptı” diyebilir mi? Tek bir ağızlı yüzlü reform yapmış olsalardı 540 milyon TL’lik kaynaktan bir miktarı bütçemize girmiş olacaktı. Bu hükümet, reform yapmıyor. Bunun sonucunda da örneğin finans sektörümüz güçlenemiyor, kamu iç borç faizleri ödenemiyor, turizm potansiyelimizi yeterince değerlendirememiş oluyoruz, pahalı, arz güvenliği olmayan ve çevreyi kirleten elektrik kullanmaya devam ediyoruz. Diğer yandan eğitimimiz yerlerde sürünmeye devam ediyor, limanlarımızdaki hizmetler iyileşemiyor, kamu sistemimiz yönetsel açıdan da hizmetler açısından da istenen düzeye erişemiyor, telekomünikasyon altyapımız gelişemiyor, sanayimizin rekabet gücü artamıyor, teşvik sistemi istenen düzeylerde yatırımları destekleyemiyor, Yani kısacası bu hükümet geleceğimizi çalıyor. Hal bu olunca örneğin altyapı yatırımlarının projelendirilmesi ve uygulanması da hantal yapıda doğal olarak gecikiyor. Bu da yine Türkiye’nin sunduğu koşulsuz ancak performansa bağlı desteklerin kullanım oranlarına yansıyor. Mali disiplin bozulduğu için de bütçe açığına katkıyı Türkiye bize sunmuyor.”



“Bu yıl ki kayıp yüzde 44 düzeyinde olacak”

2016’da mali disiplinin yüzde 40 kesintiye gidildiğini söyleyen Özgür; “Çünkü hükümet mali disiplini bozup dar bir seçmen kitlesine şirin görünmek için personel harcamalarını şişirdi. Bu Kıbrıslı Türklerin 80 milyon TL’sine mal oldu. Hükümet birilerine şirin görünecek diye halkın bütünü kaybetmiş oldu. 2017’de de benzer bir durum söz konusu, hükümet yine mali disiplini bozucu adımlar atmaya devam etti. Bu yılki kayıp yüzde 44 düzeyinde olacak gibi görünüyor. Türkiye’nin sunduğu kaynakların kullanım oranları somut bir göstergedir” şeklinde konuştu.



“Ucuz siyasete prim vermeyin”

UBP-DP hükümetinin sınıfta kaldığını savunan Birikim Özgür, “Hükümetin 2016’daki notu; hibelerde yüzde 54,8, kredilerde yüzde 46,28 olmuştu. Bu yılın Eylül ayı itibariyle hükümetin hibe notu; yüzde 34,4, kredi notu ise yüzde 13,4 oldu. Önümüzdeki dönemde bu oranları yukarılara çekecek partiler iktidarda olmalı. Bu da günübirlik siyasetle değil yapısal düzenlemeleri ön planda tutacak bir siyasi anlayışla mümkün olabilir. Seçmenimiz de eğer elektrik, su, sağlık, eğitim, telefon, internet ve benzeri hizmetlerin pahalı ve kalitesi düşük olduğunu düşünüyorsa, partilere bunlarla ilgili ne yapacaklarını sorsun, verilecek yanıtlara göre kime oy vereceğine karar versin. Karar merci halktır. Ucuz siyasete prim verip ondan sonra da sistem kötü diye yakınmak halkımıza bir fayda sağlamaz diye düşünüyorum” dedi.

