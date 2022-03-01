Özgür İş İnsanları Derneği, kahvaltıda bir araya geldi

23/2016 sayılı Dernekler Yasası tahtında 01/06/2021 tarihinde DER.3.K.209 tescil numarası ile kurulmuş olan Özgür İş İnsanları Derneği, bugün saat 09:30-11:30 saatleri arasında, KKTC sınırları içerisinde mukim, hemen hemen tüm sektörlerde ticari faaliyetlerde bulunan işini seven ve layıkıyla yapan, itibarlı iş insanları, bir çok sivil toplum örgütü ve dernek başkanları, akademisyenler, milletvekilleri ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Dr.Faiz SUCUOĞLU’nun katılımlarıyla nezih bir ortam olan Dernek Lokali’nde verilen KAHVALTIDA bir araya gelindi. Geleneksel hale gelen ve birbirinden değerli konukların ağırlandığı kahvaltı etkinliği bu hafta da oldukça keyifli ve verimli oldu

. Açılış konuşmasını Dernek Genel Sekreteri Mustafa TINGIR yaptı. Toplumda her kesimin yaşamaya başladığı maddi ve manevi sorunlar gibi üyelerinin karşılaştığı sektör sorunlarını bertaraf etmek maksadıyla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde buluşarak kurulmuş bir birliktelik olduğuna vurgu yaptı. Devamında Dernek Genel Başkanı Sn.Mevlüt AVCI, Sn.Başbakan ve konuklara hitaben yaptığı konuşma da hükümetin güvenoyu alarak yoluna devam edeceğine, ülkeye, halka ve üyelere yönelik kalıcı hizmetler yapacağına duyduğu inancı belirterek hayırlı-uğurlu olmasını diledi. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Dr.Faiz SUCUOĞLU’da kahvaltıya nazik davet için teşekkürlerini sunarak devam ettiği konuşmasında özet olarak şunları dile getirdi : Ekonomi başta olmak üzere ülkede var olan bütün sorunları ele alacaklarını ve hükümet programında ifade ettikleri takvimlemeye bağlı kalarak 10-12 ay içinde icraatlarını kesintisiz yapacaklarını ve devamında vatanı kendi ayakları üzerine durabilecek kalıcı ve realist tedbirleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Gerekli yasal düzenlemeleri de komiteler ve komisyonlar vasıtasıyla ele alacaklarını, 28 olan belediyelerin daha rantabl hale getirilebilmesi için sayıca 12’ye indirerek hareket ve hizmet kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla uzmanlarca çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ardından iş insanı ve katılımcılardan sorular alındı. Bu sorulara verilen esaslı cevapların ardından kahvaltı etkinliği, çekilen toplu Anı resmi ile sona erdi.