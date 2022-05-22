Özgür İş İnsanları Derneği'nden açıklama!

Özgür İş İnsanları Derneği'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

Bizler “Özgür İş İnsanları Derneği” olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün ne olduğunu ve sınırlarının nerde başlayıp nerede bitmesi gerektiğini iyi biliriz.

Bu anlamda da herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı duyarız.

Belirttiğimiz bu anlayışa sadık kalarak siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlara karşı her kes veya her kesim tepkilerini farklı yollarla dile getirebilirler. Bu durumdaki tepkileri koyanların da sonuna kadar var gücümüzle yanında dururuz.

Öte yandan her ne ad altında olur ise olsun, maksadını aşan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan manevi ve maddi ilişkileri basitleştirici, incitici ve hatta aşağılayıcı amaç güden düşünce ve ifadelerin de asla hoş görülmeyeceğini de belirtmek isteriz.

Kaldı ki bu tür eylem ve davranışların Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesine zarar vermekte olduğu da aşikardır.

Özgür İş İnsanları Derneği olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde açılan bazı pankartlar ve yapılan söylemleri ve sahiplerini yukarıda ifade ettiğimiz ilkesel duruşumuzla ve esefle kınarız.

Türkiye Cumhuriyetimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz duyarlı yurttaşlarının omuzularında daha da yükselecek ve ilelebet yaşayacaktır.

Saygı ile değerli Kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

Mevlüt AVCI

Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı