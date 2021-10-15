Özgür İş İnsanları Derneği'nden açıklama!

Özgür İş İnsanları Derneği Yönetimi olarak 11.10.2021 Pazartesi ve 14.10.2021 Perşembe tarihli yerel bir gazetede Derneğimiz hakkında objektif olmayan, mesnetsiz ve karalama niteliğinde yayımlanan haberleri işbu yazılı metnimiz ile şiddetle kınıyoruz.

Şöyle ki; Özgür İş İnsanları Derneği, 01/06/2021 tarihinde, DER.3.K.209 tescil numarası ile 23/2016 sayılı Dernekler Yasası tahtında kurulmuş bir dernektir. Derneğimizin asıl amacı ilgili yasada bahsedildiği üzere ….^^kazanç paylaşma dışında, Anayasa ve yasalar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı veya amaçları gerçekleştirmek üzere^^… maksadıyla kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Derneğimiz üyeleri, KKTC sınırları içerisinde mukim, KKTC nezdinde hemen hemen tüm sektörlerde ticari faaliyetlerde bulunan işini seven ve layıkıyla yapan, itibarlı tüccarlardan oluşmaktadır. Derneğimiz, pandemi sürecinin başlaması ile toplumda her kesimin yaşamaya başladığı maddi ve manevi sorunlar gibi üyelerinin karşılaştığı sektör sorunlarını bertaraf etmek maksadıyla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde buluşarak kurulmuş bir birliktelikten oluşmuştur. Bu meyanda, üyelerimiz kendi sorunları haricinde, bireysel ihtiyaç sahiplerinin de yardım sesine kulak vererek, dileyen dernek üyelerinin katılımıyla maddi veya ayni yardımlarda bulunmuş, bu itibarla toplumsal çıkarlar ve toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmış ve halen çalışmaktadır.

Bahse konu amaçlarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bu coğrafyada, toplum katılımcılarından olan diğer tüm oda, birlik, stk, parti, resmi veya özel tüm kurum ve kuruluşlarla, temsilciliklerle, bireylerle, özel veya tüzel kişilikler ile alanımıza giren tüm çalışmalarımızda istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunmanın tüzel kişiliğimizin ruhuna aykırı olmayan ve olmayacak bir durum olduğu kanaatindeyiz.

Maalesef, bizleri anlamak istemeyen, varlığımızdan rahatsızlık duyan, iyi niyetimizle yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz işleri benimsemek istemeyen, ideolojilerine hizmet etmek, menfaatlerine ulaşmak ve haliyle akıl hocalarına, ustalarına yaranmak maksadıyla karalama kampanyalarına devam eden ve anlaşılan o ki devam edecek olan bir kesim ile karşı karşıyayız.

Nihayetinde, Derneğimiz, bahse konu bu güruhları dikkate almayarak ve önemsemeyerek, tüm gayretiyle ve tüm imkanlarıyla KKTC toplumuna hizmet etmekten kaçınmayacaktır.

Bahse konu asılsız haberlere ilişkin tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu bildirir, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

ÖZGÜR İŞ İNSANLARI DERNEĞİ