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Özgür İş İnsanları Derneği, ülkemizi ekonomik darboğazdan çıkarabilecek önerileri kamuoyuna sundu

Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı, ülkenin ekonomik darboğazdan çıkarabilecek önerileri kamuoyuna duyurdu...

06 Mart 2022 Pazar 16:29
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Özgür İş İnsanları Derneği, ülkemizi ekonomik darboğazdan çıkarabilecek önerileri kamuoyuna sundu
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Özgür İş İnsanları Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

1- Yerli üretimin desteklenmesi maksadıyla, hammadde üzerindeki dolaylı vergilerin ve kısıtlamaların kaldırılması, yerli üreticilerin elektrik giderlerinin KDV yükü ve ek Maktu ücretlerinin hafifletilmesi, montaja hazır ürünlerin yerel üretilen ürünlerle ayrıştırılmasının yapılıp, vergi avantajlarının yerel ürün lehine uygulanması;

2-Elektrik tarifesinin yeniden düzenlenmesi, ilk dilimin 250 kw’tan 650 kw’ta çıkarılması, yenilenebilir enerjinin altyapısının düzenlenerek tüm ev, işyeri ve işletmelere kurulmasına teşvik edilmesi, bunun için de yenilenebilir enerji kurulumunda kullanılan malzemelerin dolaylı vergilerinin minimumum seviyeye düşürülmesi, bu yolla üretilen artı enerjinin mahsuplaşılmasında üretici taraf lehine uygulamalar getirilmesi;

3-Ülkeye ithal edilen gıda ürünlerinde gümrük vergisinin sıfırlanması;

4-Her isteyen ithalatçı tüccar veya firma, istediği malı zorluk çıkarılmadan ülkeye getirebilmesinin sağlanması, tekelciliğin ortadan kaldırılması, rekabet ortamında halka uygun ücretlerde mal ve hizmet sunumunun sağlanması ,

5-ülkeye ithalat yoluyla giren her türlü mal ve ürünün varsa Türkiyedeki analiz  ve sertifikalarının tanınması, sertifikaları temin edilemeyenlerin ise analizlerinin burada girişte yapılarak girişlerine izin verilmesi,

6-ülkemizde var olan 2 GSM operatörü ile 2 AKARYAKIT firmasına yönelik rekabet koşullarının yeterli derecede olmaması nedeniyle halka sunulan mal ve hizmet fiyatlarının halkımız ve devletimiz lehine yeniden oluşması için talepte bulunacak olan GSM ve AKARYAKIT FİRMALARI’na izin veya lisans verilmesinin de sağlanması;

7- Hal yasasının henüz olmaması nedeniyle sebze ve meyvenin ithalat yoluyla ve yüksek fiyatlar ile tüketiciye ulaştırılmasının önlenmesi için, rekabeti oluşturmak, hem de tüketiciye daha ucuz meyve ve sebze sunulmasını sağlamak amacıyla  tekelciğin engellenmesi ve  yeni ithalatçıların da teşvik edilmesinin sağlanması gerekir.

Bu önerilerimizin değerlendirilmesi halinde uygulama için iktidara çalışmalarda destek vereceğimiz belirtir,
Bu ve benzer konularda var olan önerilerimizi peyder pey paylaşacağımızı, çalışmalarımızın ve mücadelemizin devam edeceğini Üyelerimize ve kamuoyumuza saygı ile duyururuz.

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