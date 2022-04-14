Özgür İşadamları Derneği İftar yemeği verdi

Yemeğe UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler, Ali Şan, Hasan Küçük ile YDP Milletvekili Talip Atalay, HP eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Ak Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Sıtkı Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemekte konuşan dernek Başkanı Mevlut Avcı; “İftar davetimizi kabul ederek katılan milletvekillerimiz başta olmak üzere bu gecemize katılan Sivil toplum örgütü başkanları ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan Ayı’nda ve bu güzel iftar soframızda sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Özgür İşadamları Derneği olarak siyasetçilerimiz ile iş insanlarını bir araya getirmek bizim misyonumuz. Neticede aynı gemide yaşıyoruz. Ve zor günlerden geçilirken hep birlikte olmamız, milli beraberlik ruhunu canlı tutmamız gerekiyor” dedi.