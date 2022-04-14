Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Özgür İşadamları Derneği İftar yemeği verdi

Özgür İşadamları Derneği dün akşam Lefkoşa’da iftar yemeği verdi.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:29
267 Okunma
Özgür İşadamları Derneği İftar yemeği verdi

Yemeğe UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler, Ali Şan, Hasan Küçük ile YDP Milletvekili Talip Atalay, HP eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Ak Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Sıtkı Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemekte konuşan dernek Başkanı Mevlut Avcı; “İftar davetimizi kabul ederek katılan milletvekillerimiz başta olmak üzere bu gecemize katılan Sivil toplum örgütü başkanları ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan Ayı’nda ve bu güzel iftar soframızda sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Özgür İşadamları Derneği olarak siyasetçilerimiz ile iş insanlarını bir araya getirmek bizim misyonumuz. Neticede aynı gemide yaşıyoruz. Ve zor günlerden geçilirken hep birlikte olmamız, milli beraberlik ruhunu canlı tutmamız gerekiyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Başbakan'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Başbakan'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim