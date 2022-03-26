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Özgür : Kıbrıs Türk Halkı uçurumun kenarına sürüklendi

26 Mart 2022 Cumartesi 10:26
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Özgür : Kıbrıs Türk Halkı uçurumun kenarına sürüklendi
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Eski Maliye Bakanı ve Akademisyen Birikim Özgür, kalıcı çözüme hazırlamak için planlı, programlı, dengeli, adil, anlaşılır, öngörülebilir bir reform paketiyle sistemin günün gerektirdiği şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Birikim Özgür, ilerici, geleceğe odaklanan, değişim perspektifi olan inançlı ve kararlı bir siyasete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özgür'ün açıklmasının tamamı şöyle:

Tarihin cilvesi olan sorunları aşıp güzel günler görmekten kasıt eğer eski KKTC özlemiyse bir daha zor görürsünüz o günleri. Eğer niyetiniz varsa kalıcı çözüme hazırlamak üzere planlı, programlı, dengeli, adil, anlaşılır, öngörülebilir bir reform paketiyle sistemimizi günün gerektirdiği şekilde yeniden yapılandırırsınız. Ancak bu sayede güzel günler görmekten söz edilebilir. Nostalji yaparak, geçmişe özlem duyarak yapılamayacak işlerdir bunlar. İlerici, geleceğe odaklanan, değişim perspektifi olan inançlı ve kararlı bir siyasete ihtiyaç var. Eskiyi korumak, eskiyi özlemek, eskiyi canlandırmayı arzulamak pandemi başlangıcından beridir maalesef Kıbrıs Türk halkını uçurumun kenarına sürüklemiştir. Gerçekten yazık. Bu ülke insanına bu umutsuzluğu yaşatanları tarih mutlaka yazacaktır.

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