Özgür Özen ve 74 üye YDP'den İstifa Etti

Özgür Özen sosyal medya sitesinden yaptığı açıklamalarda:

Eşitlik, Adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, ideolojik temele değil, hizmete dayalı değerler doğrultusunda inanıp üye olduğum Yeniden Doğuş Partisin'den, parti içindeki çekişmelerden, gerek yazılı gerek görsel basında çıkan haberler yüzünden, ileride toplumun yönetimini elinde bulundurup umutlarını yıkma ihtimaline karşı, partideki bu oluşuma hizmet etmek istemediğim ve tüm inandığım değerlerin dışına çıkılmasından hareketle, Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ilçe kongresinde seçilmiş olduğum Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa ilçe yönetim kurulu üyeliğinden ve nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan kurultayda yine seçilmiş olduğum Yeniden Doğuş Partisi yüksek disiplin kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi ve benimle birlikte yol olan 74 üyemizle birlikte Yeniden Doğuş Partisi'nden ayrıldığımızı duyururum" ifadelerine yer verdi.