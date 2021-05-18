Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği İlk Genel Kurulu Yaptı

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, 17.5.2021 tarihinde ilk olağan genel kurulunu Mağusa’da gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen genel kurulda divan Arif Albayrak, Kader Çal ve Leyla Ulubatlı’dan oluştu. Divan başkanlığını Arif Albayrak’ın üstlendiği genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeler tarafından belirlendi. Üyelerin yapmış olduğu açık oylamada, yönetim kurulu Meryem Uygar, Gaye Astan Çoban, Kemal Tünay, Hüseyin Bahca, Derya Ulubatlı, Dolgun Dalgıçoğlu ve Ayça Kral isimlerinden oluştu. Fatih Yalıner ve Cansu Denizhan ise yedek üye olarak seçildi. Yönetim kurulu seçiminin ardından denetleme kurulu belirlendi. Denetleme kuruluna Leyla Ulubatlı, Kader Çal, Tüge Dağaşan ve Dervişe Güneyyeli Kutlu getirildi. Denetleme kurulu seçimin ardından disiplin kurulu belirlendi. Disiplin kuruluna Mehmet Ulubatlı, Arif Albayrak, Fatma Akilhoca ve Zübeyde Giritli getirildi. Sonrasında üyeler dilek ve temennilerini sundu. Ardından divan başkanı Arif Albayrak tarafından toplantı sonlandırıldı. Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile Meryem Uygar dernek başkanlığına getirilirken, Gaye Astan Çoban genel sekreterliğe, Kemal Tünay ise mali sekreterliğe getirildi. Hüseyin Bahca, Derya Ulubatlı, Ayça Kral ve Dolgun Dalgıçoğlu faal üyelik görevi üstlendi.

YÖNETİM KURULU

Meryem Uygar (Başkan)

Gaye Astan Çoban (Genel Sekreter)

Kemal Tünay (Mali Sekreter)

Hüseyin Bahca (Faal üye)

Derya Ulubatlı (Faal üye)

Ayça Kral (Faal üye)

Dolgun Dalgıçoğlu (Faal üye)

Fatih Yalıner (Yedek üye)

Cansu Denizhan (Yedek üye)

DİSİPLİN KURULU

Mehmet Ulubatlı (Başkan)

Fatma Akilhoca

Arif Albayrak

Zübeyde Giritli (Yedek üye)

DENETLEME KURULU

Leyla Ulubatlı (Başkan)

Tüge Dağaşan

Kader Çal

Dervişe Güneyyeli Kutlu (Yedek üye)