Özgür ve bağımsız.. Ne mutlu bana

Meslekte 20 yılı doldurmuş bir gazeteciydim..

Üniversitede gazetecilik bölümünü seçtiğimde hem okuyup, hem çalışma hayatına girmeye karar vermiştim..

Spordan magazine, mahkemeden adli olaylara, siyasi haberlerden meclise her kademeyi farklı yayın organlarında adım adım geçmişim..

Hatta hiç unutmam; Annan planının ilk versiyonunu o dönem çalıştığım HALKIN SESİ gazetesi ilk kez sadece Kıbrıslı Türklere değil, tüm dünyaya duyuracak olmasından dolayı gün boyunca çalışmamız yetmemiş, sabaha kadar matbaada süren mesai ile mürekkep kokusuyla da tanışmıştım…

Yıllar içerisinde bir çok farklı gazete ve televizyonda yöneticilik yapmış, artık kendi kendini tekrar eden bir noktada olduğumu hissediyordum..

Bir şey yapmalıydım ama ne?

Tam da pandeminin içi..

Ekonominin SOS verdiği, kapalı dönem sonrasında her işletmenin sancılar yaşadığı dönemde bir “delilik” yapıp, kendi işimi kurdum..

Elbette çok zor bir karardı..

Yıllardır sadece gazetecilik yapmışken, şimdi hem iyi gazetecilik yapmalı hem de işletmeci olarak kuracağım iş yerinin devamlılığını sağlamalıydım..

26 Ekim 2020’de resmen start aldık.. İlk günkü köşe yazımda tek bir söz verdim; “www.seskibris.com Kıbrıs’ın özgür ve bağımsız sesi olacak..”

2 yılı doldurduk ve bugün 3’üncü yaşımızdan gün almaya başladık… Verdiğim sözün arkasında durmanın gururunu yaşıyorum..

Tek başıma başlayıp sayıları az da olsa bir ordu gibi çalışan haber merkezine sahip olmak bir şanstı benim için..

7/24 çalışan bir sistem ile sitemizi iki yılda belirli bir noktaya taşıdık..

Web Tv’mizdeki canlı yayınlar ile ses getirdik. Özellikle pandemi dönemindeki son dakika bilgileri, hükümetlerin oluşumu sürecindeki özel yayınlar ile farkımızı ortaya koyduk..

Elbette çok zorluk da yaşadık, yaşıyoruz..

Facebook’un azizliğine uğrayıp sıkıntılar çektik mesela..

“Başla da yanındayız” deyip sırtını dönen kimilerini tanıdık..

Moralimiz bozulsa da hiç beklemediğimiz yerlerden de dostluk gördük, sevindik…

Yaşayarak öğrendik… Hala öğreniyoruz…

Ayrıca zor ekonomik şartlarda yola ‘bağımsız’ bir şekilde devam edebilmek çok zordu.. Ama bu mesleği sevmişseniz, pes etmezsiniz.. Her zorluğu aşmak için mücadele edersiniz…

Biz de bunu yaptık…

Çünkü bu mesleği sevdik.. Ve işimizi sadece ekonomik kazanç olarak görmeyen insanlarla, gailesi halkın çıkarları olan meslektaşlarla dirsek dirseğe çalışmayı seçtik..

İşte bu noktada iki yılın sonunda yeni model yayıncılığın lideri Gündem Kıbrıs ile işbirliği geliştirdik..

Haber merkezlerimizi, stüdyo teknolojilerimizi ve insan gücümüzü bir noktaya topladık.. Yıllarca birlikte çalıştığımız insanlardı, başta Sevgili Çiğdem (Aydın) olmak üzere tüm ekip ile bir aile olduk..

Bu güçlü işbirliği ile çok daha fazla ses getirir bir noktaya eriştik…

Ve şimdi üçüncü yaşımıza girerken; SES KIBRIS sözünü verdiği gibi özgür ve bağımsız bir yayın organı olarak hayatına devam ediyor.. Ne mutlu bana…

Mutluyum, çünkü; okuyucumuz, izleyicimiz ya da modern deyimi ile takipçilerimizin desteğini arkamda hissediyorum…

Üçüncü yaşımıza merhaba dediğimiz bu günde bir kez daha desteğini esirgemeyen reklam verenlerimize ve tüm takipçilerimize teşekkürü bir borç biliriz...