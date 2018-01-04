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Özgürgün: "25 günde 3 maaş ödedik"

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Başbakan Özgürgün, 25 günde 3 maaş ödediklerini, mali ve ekonomik göstergelerin çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Bunu yaparken gökten zembille bir şey indirmedik" dedi

04 Ocak 2018 Perşembe 16:39
Özgürgün: "25 günde 3 maaş ödedik"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan  Hüseyin Özgürgün, 25 günde 3 maaş ödediklerini, mali ve ekonomik göstergelerin çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Bunu yaparken gökten zembille bir şey indirmedik; iyi niyetle çalışarak, doğruları yaparak, doğru tedbirleri alarak ve halka dönük doğru politikaları uygulayarak yaptık” dedi.

Başbakan Özgürgün, UBP’nin 7 Ocak’ta sandıktan birinci çıkacağından emin olduğunu söyleyerek, “halk UBP’ye görev verdiğinde, Kıbrıs sorunu bahane edilerek, başka örgütlenmelere görev vermenin halka ve ülkeye zarar vereceğini” kaydetti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, BRT’de yayınlanan  “Haber Toplantısı” programına katılarak soruları yanıtladı.

Başbakan Özgürgün, hükümeti 1.5 yıl önce devraldıklarını, bir önceki hükümete de destek veren koalisyon hükümeti olduklarını, ülkenin zor ve sıkıntılı anlarında destek vermek için CTP ile koalisyon kurduklarını belirterek, hükümetin istedikleri gibi gitmediğini, Türkiye ile ilişkilerin bozulduğunu, maliyenin maaş ödeyemeyecek duruma geldiğini, devletin ödemelerinin biriktiğini anlattı.

Göreve geldiklerinde önce Türkiye ile ilişkileri düzelttiklerini ve ülkenin önünün açıldığını, ekonomi ve mali dengelerin düzelmeye başladığını, enflasyonun ve işsizliğin düştüğünü, ülkeye döviz girdisinin arttığını, alınan tasarruf tedbirleri ve yapılan çalışmalarla gelirlerin arttığını kaydeden Özgürgün, şöyle devam etti:

“Bu dönem, hayvancımızın, çiftçimizin yüzünün güldüğü, memurun, öğretmenin, emeklinin hakkını aldığı, hakkı alırken mutlu olduğu, reel sektörün bütün alacaklarını devletten aldığı, piyasanın canlandığı, üniversite öğrenci sayısında 100 binin üzerine çıktığı, turizm sektöründe bir milyon turist sayısı üzerine çıkıldığı bir döneme çevirdik. Bunları yaparken hem Türkiye ile ilişkileri düzelttik, hükümet de olumlu ve halka dönük politika izledi. Hükümet 1.5 yılda zam yapmadı. Elektrik hiç zamlanmadı. Bu arada ücretlere artışları da verdik.”

“İYİ NİYETLE ÇALIŞARAK DOĞRU TEDBİRLERİ ALDIK”

Maliyenin iç dengelerini de düzelttiklerini belirten Başbakan Özgürgün, “25 günde 3 maaş ödedik. Bu üç maaşı ödedikten sonra ekonominin hiçbir sıkıntısı yok, hükümet bir maaş daha ödeyebilir durumda. Taksit taksit ödenir durumdan nereye gelmiş. Bunu yaparken gökten zembille bir şey indirmedik, iyi niyetle çalışarak, doğruları yaparak, doğru tedbirleri alarak ve halka dönük doğru politikaları uygulayarak yaptık” dedi.

Seçimden sonra zam olmayacağını ve zam yapma ihtiyacının da olmadığını, çalışanlara hayat pahalılığını hemen yansıtacaklarını kaydeden Başbakan Özgürgün, ülkenin mali ve ekonomik göstergelerinin iyi durumda olduğunu, enflasyonun ve işsizliğin düştüğünü, Avrupa’da yüzde 6 olan işsizlik oranının ülkede yüzde 5.8 dolaylarında olduğunu, ödemeler dengesinin artı verdiğini, 2018’in daha iyi olacağını söyledi.

“SOSYAL SİGORTALARIN 25 YILI GARANTİ ALTINA ALINDI”

Başbakan Özgürgün, Sosyal Sigortalar Kurumunu 165 milyon TL borçla devraldıklarını, kurumun borçlarını kapattıklarını ve gelecek 25 yılının da garanti altına alındığını, tüm bunların bir yılda sağlandığını belirterek, “Maliye gibi Sosyal Sigortalar da 25 günde 3 maaş ödedi, hala bir maaş ödeyecek durumda” dedi. 

Yaptıkları çalışmaların somut olduğunu, Kıb-Tek, TÜK, Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez  Bankası’nda yaptıkları çalışmaların ortada olduğunu, batma noktasında olan kurumların iyi noktaya getirildiğini, öğretmelere hazırlık ödeneğinin ilk defa eylül ayında tam olarak ödendiğini, gençliğe ve spora yapılan yatırımların 10 kat artırıldığını anlatan Başbakan Özgürgün, yeni dönemde yapmak istedikleri çok ciddi projeleri olduğunu kaydetti.

“HALK UBP’Yİ SANDIKTAN GÜÇLÜ ÇIKARACAK”

Başbakan, UBP Genel Başkanı Özgürgün, “Kıbrıs sorunu bahane edilerek UBP dışında üçlü koalisyon olasılıklarının konuşulduğuyla” ilgili bir sor üzerine, halkın 7 Ocak’ta UBP’yi sandıktan güçlü şekilde çıkaracağına inandığını ifade ederek, halk UBP’ye görev verdiğinde, Kıbrıs sorunu bahane edilerek, başka örgütlenmelere görev vermenin halka ve ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Halkın sandıkta vereceği sonuca göre davranılacağını ümit ettiğini kaydeden Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek diğer partilerin, halkın sandıkta verdiği sonuç ne ise ona göre davranacağını ümit ediyorum. Çünkü, ikiliyi bırakın, üçlü, dörtlü koalisyonlar kurarak ülke yönetmenin ne demek olduğunu ve halkın bu konuda ne kadar tepki verebileceğini de düşünmeleri lazım, O açıdan, işin içinde Kıbrıs konusu da olsa, bu yola tevessül edilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kıbrıs konusunda aldıkları cevap, geldikleri nokta bellidir. Kıbrıs konusunda her tezleri çökmüştür. Rum tarafının bu anlaşmayı istemediğini biz yıllardır söylüyoruz.”

Başbakan Özgürgün, “Başarılı bir hükümetin, yeniden görev almış bir hükümetin önüne engel koymak emin olun ki, o hükümeti daha güçlü hale getirir, yapanları da halk affetmez” dedi. 
 

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