Özgürgün: "4’lü koalisyon modeli halkın sandıktaki yansıması değil"

7 Ocak seçimleri sonrası, 24 Ocak tarihinde sandıktan birinci parti çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, temaslarının başarısız olması nedeniyle bugün görevi iade etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın , 7 Ocak seçimlerinden birinci parti olarak çıkan UBP’ye görevi verdiğini hatırlatarak, bu yönde yapılan temaslarda sonuca varılamadığını ve hükümet kurma görevini bugün Cumhurbaşkanı’na iade ettiğini söyledi.

7 Ocak seçimlerinde sandıktan çıkan neticenin açık olduğunu ifade eden Özgürgün, “Netice belli halk UBP’yi işaret etti.”dedi.

“Biz de bu görevi alarak hükümet oluşturulması için partilerle temaslar yaptık.Aslında oluşabilecek 3 şekilde güçlü modeller vardı”diyen Özgürgün, ancak 7 Ocak gecesinden itibaren UBP’nin dışında sandıktan çıkan diğer partilerin 4’lü koalisyon için çalışmaya başladığını söyledi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Özgürgün, 4’lü koalisyon modelinin halkın sandıktaki yansıması olmadığına işaret ederek “Yenilmiş ve sandıktan geri çıkmış partilerin çalışmasıydı”dedi.

Halkın verdiği mesaj doğrultusunda hükümet kurmak için çalıştıklarını anlatan Özgürgün, “Oluşan durum bizim bir sorunumuz olmaktan çıktı. Bu halkın ve 2’nci ve 3’üncü partilerin toplam aldığı oylar kadar oy alan partimizin durumunu değiştirmez. Ona karşı bir hareket olduğunu düşünüyorum”şeklinde konuştu.

DP’nin 4’lü koalisyon yönünde aldığı kararın hatırlatılması üzerine Özgürgün, “tüm partilerden randevu talep ettik, bizimle kahve içmek için görüşeceklerini ilettiler .Halkın Partisi görüşme talebimizi kabul etmedi.Demokrat Parti ise, heyetler oluşturulmasını istedi ve görüşmeler heyetler düzeyinde yapıldı”dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Özgürgün, konuşmasının sonunda sandıktan kendilerini birinci parti olarak çıkaran halka teşekkür etti.