Özgürgün: "Bir kez daha kırıp dökmelerine izin vermeyeceğiz"

Ulusal birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve partililer Alsancak’ta buluştu. Alsancak belediye sinemasında aday tanıtımının yapıldığı etkinlikte partililere hitap eden Hüseyin Özgürgün, ülkede tek eseri olmayanlara halkın artık itibar etmediğini, çünkü sadece konuşmakla kalmayıp memleketi yerle bir ettiklerini kaydederek “artık kimsenin kırıp dökmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Etkinlikte konuşan 3’ncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da UBP’nin iktidara yeniden gelerek KKTC’nin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Etkinliğe Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

ÖZGÜRGÜN: “HİÇBİR ŞEY YAPMAYANLARA HALK NE KADAR İNANIR. UBP YAPAR, BUNLAR KONUŞUR”

Yola her zaman iktidar partisi hedefiyle çıktıklarını ancak bu kez görünen ve hissedilen coşkunun çok büyük olduğunu ifade eden Özgürgün, “bunun sebebi her eserin altında UBP’nin imzası olmasıdır. Eğer bizden başka tek eseri olan varsa çıksın söylesin” diye konuştu.

Ekonomiyi kuran, üniversiteleri ve turizmi bugünkü durumuna getiren iktidarlara imza attıklarını belirten Genel Başkan Özgürgün, adanın tüm bölgelerini kalkındırmak üzere tüm hamleleri yaptıkların ve yapmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Genel Başkan Hüseyin Özgürgün “Hiçbir şey yapmayanlara halk ne kadar inanır. UBP yapar, bunlar konuşur. Aslında konuşmakla da kalmıyorlar yıkıp döküyorlar” dedi.

Yalnızca Girne’ye uzanan bölünmüş yol çalışmalarının bile sadece ‘konuşanlar ve yıkıp dökenlerin zihniyeti’ nedeniyle durduğunu, aksadığını ve ülke insanın yıllar kaybettiğini anlatan Özgürgün, “Bir buçuk yıldır iktidardayız ve çok kısa sonra pek çok şeyi kaldığı yerden devraldık ve tamamladık. Bir kaz daha halkın kaybedecek zamanı yok” ifadelerini kullandı.

2016’da ülkeye gelen suyu bile istemeyen bir ortakları olduğunu hatırlatan Özgürgün, Türkiye’den gelen su konusunu bile parti meclisine taşıyanlarla ilerlemenin mümkün olmadığını söyledi.

“BİR KEZ DAHA KIRIP DÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Özgürgün, Sosyal Sigortalar’ı, KIB-TEK’i, kamu bankalarını sağlık sektörünü çökmüş halde bulduklarını; kısa sürede hepsini toparlayıp, başta esnaf, çiftçi ve köylünün yüzünü güldürdüklerini, üreticinin, hayvancının tüm borçlarını ödediklerini ve tarihinde ilk defa öğretmenlerin hazırlık ödeneğini bir defada ilk kez aldığını, ödemeler dengesinin kısa sürece kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Özgürgün “UBP hükümeti insanınızın yüzünü güldürdü ve cehresini değiştirdi. 93 geldiler ve 96’ya kadar her seyı yıktılar. Devraldık ve 2003’e kadar taşıdık. Barış hülyaları ile gelip ülkeyi yine döktüler kırdılar ve bize bıraktılar. 2013’te de bunlar kırdı ve yine biz devralarak toparladık. Üç defa bırakıp gidenleri biz toparladık. Bir kez daha kırıp dökmelerine izin vermeyeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz” diye konuştu.

“ELEKTRİK FİYATLARINI ÜÇ KAT UCUZLATARAK AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ”

50 milletvekili adayının ülkeye hizmet vermek için hazır olduğunu kaydeden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, UBP kadrolarının 1975’ten beri bu niyet, amaç ve inançla göreve talip olduğunu belirterek “Son bir buçuk yılda yapılanları daha ileri götürmek istiyoruz. Daha güçlü yatırımları getirmek için talibiz. Somut projelerle talibiz. 7 Ocaktan itibaren kolları sıvayacağız. Bu ülkenin önünü açan yeni projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceklerini de söyleyen Özgürgün “insanlarımızın yüzü daha da gülecek” diyerek bunun garantisi, olduklarını vurguladı.

KIBRIS SORUNU… “ŞUBAT’TAN SONRA YAPILMAK İSTENENLERE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ”

UBP’nin geçmişi ve bugünüyle halkıyla bütünleşmiş bir şekilde iktidara kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Özgürgün, Kıbrıs meselesi hakkında ise UBP’nin çok daha kritik bir rolü olduğuna şu sözlerle işaret etti; “Sandıktan çok güçlü çıkmamamızla da Kıbrıs meselesinde oynanan pek çok oyunu bozacağız. Kıbrıs konusunun pişirilmeye çalışıldığı noktayı iyi görelim.. İki tarafta da şimdi seçimler var. Şubat’tan sonra yapılmak istenenlere karşı uyanık olmalıyız. Bunun için de sandıktan çok güçlü çıkmalıyız”

EROĞLU: “KKTC’Yİ DAHA DA REFAHA ERDİRMEK, YAŞAMASI VE YAŞATILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ”

Partililere hitap eden 3’ncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da Alsancak halkı ile sarıldıklarını, kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade ederek “Eski dostları gördük yeni dostlarla adaylarla buluştuk. Alsancak’ta UBP’nin gücü devam ediyor. KKTC atılan temeller üzerine yoluna devam etmekte gelişmekte ve büyümektedir. UBP’nin tek başına iktidar hedefi için çok çalışmak lazım. UBP’yi iktidara taşımak bıraktığımız yerden KKTC’yi daha da refaha erdirmek, yaşaması ve yaşatılması için çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.

Yine etkinlikte konuşan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ise 50 milletvekili adayı ile sanayi bölgesinden başlayarak karış karış gezerek her bölgede coşkuyu hissettiklerini, iktidara yürüdüklerine şahit olduklarını ifade ederek “Alsancak’ta da biriz, birlikteyiz” ifadelerini kullandı.