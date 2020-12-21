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Özgürgün: Bu karar dönüşüm için yeterli değil

“İstifa” kararı Meclis’te UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından reddedilen milletvekili Hüseyin Özgürgün, “Bu karar adaya dönüşüm için yeterli değil” dedi, Meclis Başkanlığı’nı işaret etti. Kaynak: Özgürgün: Bu karar dönüşüm için yeterli değil

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:36
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Özgürgün: Bu karar dönüşüm için yeterli değil

“İstifa” kararı Meclis’te UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından reddedilen milletvekili Hüseyin Özgürgün, “Bu karar adaya dönüşüm için yeterli değil” dedi, Meclis Başkanlığı’nı işaret etti.

“50 milletvekilinin de mal varlığı açılsın, tümü hakkında işlem yapalım, yarın gelirim” diyen Özgürgün, “Kudret Özersay ve çetesi bu komployu yaptı, Teberrüken Uluçay ortak oldu, en sonunda da benim partim başıma dert açtı” şeklinde konuştu.


“İstifası” Meclis’te hükümet tarafından reddedilen Hüseyin Özgürgün, hakkındaki soruşturmayla ilgili adaya gelmediği ve “kendisine tebligat yapılamadığı” için hakkında bir dava olmadığını belirtti.

Özgürgün bu açıklamaları, Kıbrıs Postası’nda İrfan Batu’ya yaptı.


“Bu dava siyasidir, ev alıp satmışım da bildirmemişim” diyen Özgürgün, üstelik de kendi partisinden dokunulmazlığının kaldırılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Özgürgün, “Meclis Başkanı, eğer 50 milletvekilinin tümünün mal varlıklarını açar ve soruşturursa, o durumda yarın sabah KKTC’ye geleceğim” dedi.

“Saçma işlerle uğraşmak zorunda kaldım, kendi partime de kırıldım, o nedenle İstanbul’dayım” diyen Hüseyin Özgürgün, tüm kamu çalışanlarının da “mal bildirimi” yapmak zorunda olduğunu söyleyerek, “O durumda hepsini açınız bakalım” şeklinde konuştu.

İstifasının reddedilmesi nedeniyle UBP’ye, ayrıca Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu’na teşekkür eden Özgürgün, bu kararının dönüşü için yeterli olmadığını belirtti.

Özgürgün, “Adaya dönüşüm için daha ciddi adımlara ihtiyaç vardır” dedi.

“Benim hizmetimden faydalanmak isterlerse arkadaşlar, bunun da yolları var” diyen Özgürgün, Meclis Başkanlığı’na önerilmesi halinde adaya dönebileceğini ima etti.
 

Meclis Başkanı: Yeni süreç ‘devamsızlık gündeme gelecek’

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “istifa” talebi reddedilmesine rağmen, “katılım yönündeki devamsızlık” nedeniyle Hüseyin Özgürgün’ün konusunun bir süre sonra Divan Başkanlığı’nın gündemine geleceğini de açıkladı.

KAYNAK : YENİDÜZEN

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