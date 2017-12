Özgürgün: “Bu ülkede yapılan her işi UBP yaptı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adayları ile birlikte seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa Maraş bölgesinde bir mitinge katıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen alanı dolduran bini aşkın UBP’li ,partinin Onursal Başkanı ve 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü karşıladı.

Maraş’ta halkla buluşan ve partililere hitap eden Başbakan Özgürgün, kadroları ile hazır olduklarını, bir buçuk yılda yaptıklarıyla gurur duyduklarını ve bundan sonra da somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını anlattı. Özellikle Maraş için özel projeleri olduğunu söyleyen Başbakan Özgürgün, Sosyal konut projesinin yanında, esnaf sitesi kapsamında dükkan ve mağazalar inşa edileceğini ve arazisinin hazır olduğunu, 63 dönüm bir arazinin ve parasının Maraş’a tahsis edildiğini ve çok amaçlı bir spor salonu inşa edileceğini söyledi. Bu projeleri hayata geçireceklerine dair verdiği sözün teminatını ise kısa hükümet dönemlerinde yaptıkları icraatlar olduğunu ifade etti.

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu sözünü tekrarlayan Özgürgün, “Bu ülkede yapılan her işi UBP yapmış, yaratılan her eseri UBP yaratmış, çakılan her çiviyi UBP çakmıştır” diye konuştu.

Konuşması sıklıkla alkış ve “Biriz” tezahüratları ile kesilen Özgürgün, Mağusa’da üretimin merkezlerinden biri olan Maraş’a CTP’nin reddettiği Anavatan’dan gelen suyun yeni dönemde Maraş’ta ğüretim yapan bine yakın seracıya da ulaşacağını söyledi.

UBP’nin seçim manifestosunda bulunan ve çok önemsedikleri sosyal konut projelerinin ilkinin Mağusa’nın Maraş bölgesinde yapılacağının sözünü veren Başbakan Özgürgün,

Sosyal sigortaları kuran partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu anımsatan Hüseyin Özgürgün, aradan geçen zamanda ana muhalefet tarafından sıkıntıya sokulduğunu, son UBP iktidarı döneminde maaş almak için borç alan değil, bankalara borç verebilecek güce eriştiğini kaydetti.

Çiftçi ile hayvancının yüzünün güldüğünü anlatan Özgürgün, süt üreticisinin parasını günü gününe aldığını, bir önceki hükümetin bıraktığı 65 Milyon TL’lik borcu da bu hükümetin kuruşu kuruşuna ödediğini anımsattı.

Anavatandan gelen su projesinin Ulusal Birlik Partisi’nin bir projesi olduğunu hatırlatan Başbakan Özgürgün, önümüzdeki üç yıl içerisinde Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik projesinin de hayata geçireceğini sözünü verdi.

Ülkede vizyon sahibi olduğunu iddia eden ve ilerici olduklarını söyleyen siyasi partilerin ülkede hiçbir icraatta imzalarının bulunmadığını aksine tüm yeni projelere karşı çıktıklarını, hayal diyerek önemsemediklerini ifade eden UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “KKTC halkının yüzünün güldüren bütün projelerin altında UBP’nin imzası olduğunu söyledi”

CTP her iktidara geldiğinde bütün kurumların batma ve çökme noktasına geldiğini maaşların dahi taksitlerle ödendiğini anımsatan Özgürgün, “Bunlar batırır biz kurtarırız. Bunlar çökertir. Biz refaha ulaştırırız” diye konuştu ve 7 Ocak sonrası bu yola devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Özgürgün’den önce sahneye çıkıp Maraşlılara seslenen 3’ncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu ise Ulusal Birlik Partisi’nin 1975 yılında ülkeye gelen ilk göçmenlerle birlikte kurduklarını ifade ederek, o günlerden bugünlere gelindiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan her işin UBP tarafından yapıldığını ve bu işlerin Cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırdığını söyledi.

Bir devleti kurmanın kolay olmadığını ifade eden 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “devleti kurmanın bedelleri vardır. Bir devlet kurmak yetmez. O devleti yaşatmak lazım. O devleti yaşatmak için ise temelleri sağlamlaştırmak, altyapısını yapmak ve halkın mutluluğu için gereken ekonomik seferberliği başlatmak gerekiyor. İşte UBP yıllar içerisinde bunu yaptı ve yapmaya d devam edecek” diye konuştu.

Maraş’ta toplanan kalabalığa seslenen Eroğlu, “Bize düşen görev yeniden Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara taşımaktır” dedi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamı ve varlığı için Ulusal Birlik Partisi’ne mutlaka ihtiyaç olduğunu söyledi.