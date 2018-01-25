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Özgürgün, CTP’de

Ulusal Birlik Partisi, hükmeti kurma görevini almasının ardından koalisyon oluşumu çalışmalarına bugün başladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:23
Özgürgün, CTP’de
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından koalisyon kurma çalışamlarına başladı.

UBP heyeti bu çerçevede bu sabah saat 11.00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne gitti.

Özgürgün’e, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, milletvekilleri Zorlu Töre, İzlem Gürçağ Altuğra ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkaı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyetinde ise, Genel Sekreter Erdoğa Sorakın, milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali ile MYK üyesi Feriha Tel yer alıyor.

İki heyet arasındaki görüşmeler saat 11.10’da başladı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ülkedeki huzur ortamının devamı  için iki köklü partinin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özgürgün, hükümet kurma konusunda temaslarının devam edeceğini kaydederek, “ İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP’nin UBP ile koalisyon kurma konusundaki görüşünün bilindiğini, bugünkü görüşmede daha çok ülke sorunlarının ele alındığını söyledi.

Erhürman iki partinin sorunların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun görüşmede ele alındığını kaydederek, ziyareti için UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 12:57
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