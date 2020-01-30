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Özgürgün davası süresiz olarak ertelendi

30 Ocak 2020 Perşembe 16:59
Özgürgün davası süresiz olarak ertelendi

 Demokrat Parti ile Hüseyin Özgürgün, Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava dün görüşüldü ve karar süresiz ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava dün görüşüldü. Davada KKTC Başsavcılığı adın Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu ve avukatlar Serhan Çınar, Şefik Aşçıoğulları hazır bulundu. Avukat Serhan Çınar, kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Çınar, kararın yürütmesinin durdurulmaması halinde UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün tutuklanıp, yargılanacağını telafisi imkânsız zarara uğrayacağını savundu.

Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, kararın Anayasa’ya aykırı olmadığını savundu. Koyuncuoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün her vatandaş gibi yargılanacağını ve ceza alması halinde infazının milletvekilliğinin sona ermesinde infaz edileceğini beyan etti. Koyuncuoğlu, kararın Anayasa’ya aykırı olmadığını savunup, talebin ret ve iptal edilmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

(Kamalı Haber

Anahtar Kelimeler:
ÖzgürgünDavaErtelendiHaberKKTC
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mammma 2020-01-30 17:19:49

yesin mama acukatcıklarda yesin

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Vatandaş 2020-01-30 18:13:18

Konu normal Vatandaş olduğunda da mahkemelerimizin benzer kararlar üretmesi için emsal teşkil edecek mi mesela bu karar? Başkalarına telafisi imkansız sonuçlar doğunca sorun değil ama siyasiler olunca mahkemeye çıkmasınlar bile. Vay guzum vayyyy

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