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Özgürgün de aday olacak mı?

UBP eski genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkeye dönme gibi bir planı olmadığını, istifasında kararlı olduğunu belirtti.

23 Ekim 2020 Cuma 10:51
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Özgürgün de aday olacak mı?

UBP eski genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkeye dönme gibi bir planı olmadığını, istifasında kararlı olduğunu belirtti.

Şu anda yaşamına İstanbul’da devam eden Özgürgün, “adaya dönecek, UBP genel başkanlığına aday olacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, UBP kurultayına yönelik bir tasarrufu olmadığını belirterek, “UBP benim yuvam, evim. Süreç UBP’yi kurultay aşamasına getirdi.

Arkadaşlarımız gereken kararları hızla aldı. Tabanımız da en iyisini yapacaktır. Benim aday olmam, adaya gelmem, taraf olmam söz konusu değildir” dedi. Milletvekilliğinden İstifası oylanma aşamasında olan Özgürgün, istifanın kabul edilmesini istedi, “Edilir ya da edilmez, ben İstanbul’da kalmaya devam edeceğim. Bu nedenle istifamın kabulünde ısrarlıyım” ifadesini kullandı.

HABER KIBRIS

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