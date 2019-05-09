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Özgürgün'den HP Açıklaması

UBP Lefkoşa Milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün Genç TV'de katıldığı programda hükümetti son gelişmeleri değerlendirdi. Özgürgün, Özersay’ın bitmiş bir durumda olduğunu iddia etti. Özgürgün, UBP tabanının Kudret Özersay'a karşı tepki içerisinde olduğunu söyledi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 14:08
Özgürgün'den HP Açıklaması
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İşte o açıklamadan satır başları:

"Özersay bitmiş durumda bir adam"

UBP tabanı Kudret Özersay'a karşı çok tepki içerisindedir.

UBP tabanı Özersay ve Partisine tepkilidir.

Koalisyon kuruluyor olsa bile UBP tabanındaki tepkisinden vazgeçmez.

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Hükümet kurulsa bile bu sıkıntılar bitmez.

HP bir seçimde 3-4 vekile düşer...

Koalisyona neden koltuk değneği olunmalı, erken seçime gidilmeli.

Kudret Özersay için UBP ile hükümet kurmak nimettir. Bunun halka faydası olmaz.

Kendi ortaklarına bile siyasi oyun oynamıştır. Bunu UBP'ye de oynar.

UBP HP ile koalisyon kurmamalı, UBP yetkili kurulları bu kararı alırsa kurul kararlarına uyarız, mücadelemize devam ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Özgürgün
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Vatandaş 2019-05-09 14:21:38

Senin hala daha konuşacak yüzünmü var? Ayıplar olsun.Konuşmasan da olurdu re...

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dervis 2019-05-09 14:23:37

yok yok..ozersay tam da size yakisir.

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Lulu 2019-05-09 15:17:41

Özersay hırsına yenildi acemi çırak siyasetçi

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