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Özgürgün'den önemli açıklama

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
Özgürgün'den önemli açıklama

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Halkın Partisi kanadının yaptığı baskının gereksiz olduğunu ifade ederek konunun kasıtlı şekilde abartıldığını belirtti.

UBP-HP oluşumunun ardından midesini bulandıran gelişmeler olduğunu söyleyen Özgürgün, bir gün eve gittiğinde evde polisleri bulduğunu söyledi.

Polislere gerekirse önünü kesin talimatı verildiğini kaydeden Özgürgün, bunun yasal olmadığını belirtti.

Hüseyin Özgürgün, en sonunda siyasi rüşvetle, savcı Ahmet Varol ve eşinin devrede olduğunu söyledi.

Savcının eşinin siyasi makam aldığını söyleyen Özgürgün, "Bu mecliste olup olmamayı değerlendireceğim" ifadesini kullandı.

Çoğunlukla milletvekillerinin bir karar vereceğini vurgulayan Özgürgün şöyle devam etti: Bu iddialar incir çekirdeğini doldurmaz. Mücadele edeceğim, bunlara pabuç bırakmayacağım. UBP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden de istifa etmeyi hep gündemde tutuyorum, bunu mücadele için yapacağım.

Bir kusurum olsa, ben zaten denetim isteyecektim. Milletvekilliğinden istifa ederek de yargılanmanın önünü açacağım. Bu kadar da rahatım."

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Son Güncelleme: 24.06.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Özgürgün
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Realist 2019-06-24 13:07:40

Neyi meşrulaştırmaya çalışın anlamış değilim.Normal ülkelerde bu olay dedikodu boyutunda olsa bile insanlar istifa eder.Bizde ise tam tersi :) Başka ülkede yaşayamam @ Hepimiz 1'iz :) @ Forza TRNC

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