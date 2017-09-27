Özgürgün'den yardım istedi

Ergün Yahat

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde yaşayan Selma Serttaş, devletin kendisine kiraladığı sosyal konutun bir ay sonra iptal etmesiyle birlikte büyük bir dram yaşıyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e seslenen Serttaş, “Bu ülkede gariban oldun mu işin olmuyor. Başbakanımız benim sesimi duysun çocuklarımla başımı sokacak bir ev versin” dedi.

Kendisine verilen konutun yıkık dökük olmasına rağmen tadilat yapıp 3 çocuğuyla başını sokacak sıcak bir yuva aradığını kaydeden Serttaş, İskan Dairesi’ne müracaat ettiğini ve yetkililerin gelip konutu incelediğini belirtti.

Yapılan incelemenin ardından 22 Haziran tarihinde konutun kendisine kiralandığına dair belge verildiğini dile getiren Selma Serttaş, 28 Temmuz tarihinde ise konutun kiralama kararının iptal edildiğine yönelik bir belge verildiğini söyledi.

Konutu kiralayana kadar annesinin evinde kaldığını söyleyen Selma Serttaş, “Herhalde torpili olan birisi çıktı ve bu kiralama kararını iptal ettiler. Kararın ardından şok oldum. Diyalog Gazetesi aracılığıyla Başbakan Hüseyin Özgürgün’e sesleniyorum. Bu düzene bir son verilsin. İhtiyaçlıyım diye bu evi benden geri aldılar. Madem geri alacaklardı, neden verdiler? Bize yazık” ifadelerini kullandı.