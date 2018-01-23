Özgürgün: "Doğru olan görevin UBP’ye verilmesi"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermek için mecliste temsil edilmeye hak kazanan siyasi parti başkanlarıyla görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası meclise girmeye hak kazanan milletvekillerinin ant içmesi sonrası siyasi parti başkanlarıyla görüşüyor.

Akıncı bu sabah ilk olarak UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüştü.

Özgürgün, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sandıktan açık farkla önde çıkan UBP ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Özgürgün, parti olarak henüz koalisyon görüşmelerinde bulunmadıklarını ancak, görev vermesi halinde görüşmelere başlayacaklarını belirtti.

Özgürgün, şu an için 4’lü bir koalisyon oluşumu için 4 partinin çalışmalar yaptıldığını ve Cumhurbaşkanı Musfata Akıncı’nın da muhtemelen bu konuda bilgi alacağını söyledi. UBP Genel Başkanı, doğru olanın sandıktan açık farkla birinci çıkan UBP’nin koalisyon görüşmeleri yapması olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görevi sandıktan birinci çıkan UBP’ye görevi vermek zorunda olmadığını da kaydeden Özgürgün,“ Ancak görev geldiği taktirde biz UBP olarak görevden kaçmayız, gerekeni yaparız” dedi. Özgürgün, aklı selimle güçlü ve doğru işleyen halka hızmet edecek bir hükümet kurulması olduğunu da dile getirdi.

Başbakan Özgürgün, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve sandığın verdiği mesajın doğru alınması gerektiğini ifade etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Hüseyin Özgürgün şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının daveti üzerine geldik. İlk görüşmesini doğal olarak bizimle yaptı. Diğer partilerle de görüşecek. Biz şu ana kadar bir koalisyon görüşmesinde bulunmadık. Eğer görev bize verilirse yaparız. 4’lü bir koalisyon çalışması var. Herhalde Cumhurbaşkanı bunu soracaktır. Bize göre doğrusu görevin birinci parti çıkan bize verilmesidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu konuda mecbur da değil. Sonuçta böyle bir beklentimiz var. Halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz. 4’lü koalisyon intikamdır, sivil darbedir. Yürümeyecek zorlayıcı senaryolara girmek istemiyoruz. Bu icraat hükümeti olmaz."

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ÖZGÜRGÜN: "MECLİS’TE YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Başbakan Hüseyin Ögürgün, dün Cumhuriyet Meclisin’de gerçekleşen eylemi sert bir dille eleştirdi.

Hüseyin Özgürgün, “Böyle bir eylemi kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu Anayasal bir suçtur”dedi.

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının dün yaşanan olaylarla ilgili sorularını yanıtladı.

Başbakan Özgürgün, polisin bu tarz olaylarda soğuk kanlılığını koruması gerektiğini belirerek, “Polisimizin bu konudaki deneyimine güveniyorum. Çünkü aksi taktirde olaylar daha da çığrından çıkabilirdi. Ben “polisimize her zaman güvenelim” diyorum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak, savcılık, yargı ve diğer ilgili makamların gerekeni yapacağını söyledi.

Özgügün, “Benim değinmek istediğim nokta, meclise geçmişte de bu tarz saldırılar olduğudur. Ancak, o günlerde o saldırılarda yer alanlar bugün bu olaylara karşı çıkıyor.” diye konuştu.

Başbakan Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi’ne hiçbir şekilde saldırıda bulunulamayacağını belirterek, bu tarz olayların hepsine aynı tepkinin gösterilmesi gerektiğini söyledi.