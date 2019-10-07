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Özgürgün dokunulmazlık kararını ti’ye aldı

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:26
Özgürgün dokunulmazlık kararını ti’ye aldı

Dokunulmazlığının kalkması ile en çok eşinin endişelendiğini söyleyen Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özgürgün’ün esprili yaklaşımı kimilerine göre “cinsiyetçi...”

Başka kadınların da kendisine dokunabileceği imasında bulunan Özgürgün’ün esprisi ciddi eleştiri aldı.

Özgürgün’ün yazdığından çok, esprisi ile anlatmak istediği tartışılıyor.

Özgürgün dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Özgürgün paylaşımında  “Bu meseleye en çok eşim üzüldü. Başkalarının da bana dokunabileceği endişesi içinde” dedi.

UBP milletvekili Özgürgün’ün dokunulmazlığı bugün meclis kararı ile kaldırılmıştı. Özgürgün’den konu ile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden geldi.

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