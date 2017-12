Özgürgün: “Elektrikte reform yapacağız"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesinin hazır olduğunu ifade ederek, “Elektrikte devrim yapacağız. Elektrik projemiz hazırdır, Anavatan’dan kablo ile elektrik önümüzdeki dönemde ulaşacaktır” dedi.



Normal seçime dokuz ay kala, daha güçlü bir hükümet kurmak için seçime gittiğine işaret eden Özgürgün, “Tek başına hükümet olmak için yola çıktık. Güçlü hükümet, çabuk karar alma ve hızlı icraattır.”dedi.



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, Kanal T televizyonunda yayımlanan “Açık Oturum” programında Dilek Kırıcı ve Ahmet Tolgay’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



7 Ocak seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini ifade eden Özgürgün, “Sandık ne netice verirse biz o yönde bir hükümet oluşturacağız.” dedi.

Halktan, sandıktan güçlü bir hükümet çıkarmasını isteyen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, “Halkımızdan istediğimiz, 7 Ocak seçimlerinde sandıklara gidip, oylarını kullanmaları, sandıktan güçlü bir hükümet çıkarmaları ve ülkenin önünü açmalarıdır” diye konuştu.

“SİYASETİ DAHA ÖĞRENMEMİŞLER”



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, tek parti hükümetinin, kararların çok kolay alınıp, projelerin çok hızlı hayata geçirileceği bir hükümet modeli olduğunu, halkın 7 Ocak seçiminde sandıkta vereceği mesajın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Şu-bu partiyle hükümet kurmam diyenler var. Bu, siyaseti daha öğrenmemişler demektir” dedi.



“KARMA OY KULLANACAKLAR ÇOK DİKKATLİ OLSUN”



Özgürgün, yeni seçim sisteminde, karma oy kullanmanın çok zorlaştığını, en iyi bilenlerin de karma oy kullanırken hata yapabileceğine işaret ederek, başlangıçta böyle düşünülmese de bu durumunun seçmeni mühür vurmaya yönlendirdiğini, karma oy kullanacakların çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.



YIPRATMA GİRİŞİMLERİ



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, kendisine yönelik yapılan yıpratma girişimleriyle ilgili bir soru üzerine, saldırılara iki açıdan baktığını ifade ederek, başarılı bir hükümetin başındaki başbakanın herkesin hedefinde olacağını, bunun da normal olduğunu belirtti.



Özgürgün, “Türkiye ile iyi ilişkilerimizden rahatsızlık duyanlar mı var?” sorusunu sorarak, Türkiye ile ilişkilerin çok kötü dönemde olduğu bir zamanda görevi devraldıklarını ve şimdi ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu, saldırıların arkasında bunlar da olduğunu söyledi.



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda net bir başarısızlık varken, başarısızlığın hiç konuşulmadığını ifade ederek, “Kıbrıs konusundaki başarısızlığı hiç ağızlarına alamıyorlar, bu başarısızlık bize mi yüklenmek isteniyor, yapmak istediklerinin önünde engel mi görülüyoruz. Anavatan’la iyi ilişkilerimiz bu kadar mı kıskanılıyor. Çünkü, çok kötü durumda devralmıştık, şuanda en üst düzeyde. İşin içerisinde bunlar da var. Bunlar aslında, ülkenin geleceğine zarar verebilecek yıpratmadır. Ulusal Birlik Partisi bunların karşısında daha güçlü duracaktır, yıpratmaların oradan da kaynakladığını düşünüyorum” diye konuştu.



“BU PARAMETRELERDE OLMAZ”



“Kıbrıs konusunda, bu parametrelerle artık bir görüşme olmasının zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünüyoruz” ifadesini kullanan Özgürgün, müzakere masasına oturulacaksa, masadan ne zaman kalkılacağının ve görüşmeler nasıl biterse bitsin, Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkının yoluna nasıl devam edeceğinin net bir şekilde belli olması gerektiğini söyledi.



Dünyanın da Kıbrıs konusunda samimiyetsiz davrandığını dile getiren Özgürgün, “Bu samimiyetsizlik içerisinde ‘yine hadi, yine görüşelim’ noktasına gelirseniz, bu, Kıbrıs Türk halkı için yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi.



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, “Daha önceki görüşmeler, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olacağı, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmayacağı, eşitlik üzerine dayalı bir yapının kurulabilmesiydi. Rum tarafı gösterdi ki; Türk tarafını azınlık görüyor, Türkiye’nin garantisini kabul etmiyor ve kuracağı devleti de Kıbrıs Rum devletinin bir devamı olan, içine azınlık Türk toplumunun da katılacağı bir yapı görüyor. Böyle bir ortamda, yeniden, hiçbir şey olmamış gibi görüşmeye başlamanın Kıbrıs Türk halkına yapılmış en büyük yanlış, geleceği için en büyük sıkıntı olduğunu söylüyorum. Buna da şiddette karşı çıkacağız ” diye konuştu.



LEFKOŞA’YA DOĞA, KÜLTÜR VE SPOR PROJESİ



Yaşlısından gencine, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar her kesime ve her bölgeye her alanda hizmet götürdüklerini ve daha birçok hazır projeleri olduğunu dile getiren UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Lefkoşa’ya özel, Başbakanlık olarak, 220 dönümlük alan üzerine Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Projesi hazırlandığını söyledi.



Üç etaptan oluşacak ve 32 milyon TL’ye mal olacak projenin ilk etabı için 7 milyon TL kaynağın 2018 yılı için bloke edildiğini, seçimden sonra hemen başlanacağını anlatan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, bu projenin, Lefkoşa’nın ekonomisine katkı yapacağını ve çehresini değiştireceğini, böyle bir projenin Güney Kıbrıs’ta bulunmadığını belirtti. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, “Lefkoşa 3 yıl içinde inanılmaz güzel bir projeye sahip olacak. Bunu, Başbakanlık olarak yapacağız” dedi.



Sağlık alanında yapmak istediklerinin bir kısmını yaptıklarını, sağlık yasalarının bazılarının geçtiğini, 5 yeni hastane projesinin olduğunu, meclisten oy birliği ile geçen döner sermaye yasasının ise Cumhurbaşkanına takıldığını anlatan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, 19 aylık hükümet süresinde, reform nitelinde hizmetler yapıldığına değindi.



“ANAVATAN’DAN KABLO İLE ELEKTRİK GELECEK”



Hüseyin Özgürgün, sağlıkta, yargıda özlük haklarla ilgili reform yaptıklarını, hükümet göreve gelir gelmez su konusunu hallettiğini ve dört ayda Ada’ya su dağıtımına başlandığını söyledi. Özgürgün, sosyal sigortaların bankalara borç verecek bir duruma geldiğini, KTHY çalışanları ve geçiciler konusuna el atıldığını, Lefke’nin 43 yıl sonra yeniden ilçe yapıldığını, spor alanlarına devrim niteliğinde yatırım yapıldığını kaydetti.



Özgürgün, Akıncılar yolunun askeri bölgeden çıkartılarak açılmasının da bir reform olduğunu, projesi hazırlanmış birçok reformların hazır olduğunu da anlattı.



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, “Elektrikte devrim yapacağız. Elektrik projemiz hazırdır, Anavatan’dan kablo ile elektrik önümüzdeki dönemde ulaşacaktır” dedi.



“SEÇİMLERDEN SONRA ZAM YOK”



Elektriğe zam olmayacağını ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, mazot alamayacak durumda olan Kıb-Tek’in şuanda büyük yatırımları yapma kapasitesinde olduğunu ve hiçbir şekilde zam yapma ihtiyacının olmadığını açıkladı.



Seçimlerden sonra hiçbir zam olmayacağını, hayat pahalılığı ödemesinin de zamanında verileceğini kaydeden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, 43 yıl sonra ödemeler dengesinin sağlandığını, 1.5 yılda asgari ücrete yüzde 30 artış yapıldığını, ekonomik ve mali göstergelerin iyi durumda olduğunu anlattı.



“48 SAATTE HÜKÜMETİ KURARIM”



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, UBP tek başına iktidara gelmesi durumunda, Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesinin ardından 48 saatte hükümeti kuracağını söyledi.



Halkın yeni yılını da kutlayan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, “Tüm halkımıza yeni yılda, refah, mutluluk, aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir 2018 diliyorum” dedi. Özgürgün, ekonomik, mali ve sosyal göstergelerin, 2018 yılının çok güzel bir yıl olacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi.