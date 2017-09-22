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"Özgürgün eşinden ayrılıp bir başkasıyla nişanlanacakmış"

Hiçbir neden gösterilmeden ve adada hiç yaşamayan bir kadına vatandaşlık verilmesiyle ortaya atılan ‘Başbakan'la ilişkisi var iddialarına Özgürgün "Kızımla plaja gitsem dedikodu çıkarıyorlar” diyerek tepki gösterdi...

22 Eylül 2017 Cuma 10:13
"Özgürgün eşinden ayrılıp bir başkasıyla nişanlanacakmış"

Bakanlar Kurulu’nun Pazartesi gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla çoğu 1974’ten sonra adaya gelen Türkiye kökenli 57 kişiye vatandaşlık verildi. Vatandaşlık verilen isimler arasında İstanbul’da yaşayan ve adaya turist vizesi ile gelen Şennur Gülbudak’ın da yer alması ortalığı karıştırdı.

Hiçbir neden gösterilmeden ve tatil için ara ara gelse de adada hiç yaşamayan bir kadına vatandaşlık verilmesi dün ‘Başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilişkisi var, sevgilisine vatandaşlık verdi’ iddialarını da beraberinde getirdi.

Adada doğup büyüdüğü halde hâlâ vatandaşlık alanmayan onlarca kişi varken, Şennur Gülbudak isimli kadına vatandaşlık verilmesi muhalefet başta olmak üzere, vatandaşların da tepkisine neden oldu.  Büyük tepki gösterilen bu vatandaşlıkla ilgili yazılan ve Türkiye basınında da "Sevgiliye vatandaşlık mı hediye edilir? Gül al, ev al, yüzük al da vatandaşlık hediye etmek ne demek?” yorumlarının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Özgürgün dün Levent Özadam’a konuştu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün hakkında çıkan ve dedikodu olarak nitelediği haberlere “Kızımla plaja gitsem dedikodu çıkarıyorlar…” diyerek tepki gösterdi.

Özadam’ın köşe yazına taşıdığı Hüseyin Özgürgün’le yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili detaylarda  Şennur Gülbudak isimli kadının hali hazırda evli olduğuna ve Başbakan Özgürgün’ün de şimdiki eşi Dilek Özgürgün’den boşandıktan sonra bir başkası ile nişanlanacağına da dikkat çekildi.

Bu vatandaşlık konusunda atılan iddilar ile birlikte Özgürgün’ün eşinden resmen boşanacağı konusu da dedikodudan çıkıp resmiyet kazanmış oldu.

Levent Özadam’ın bugünkü yazısı şöyle;

"Özgürgün: “Kızımla plaja gitsem dedikodu çıkarıyorlar…”

Olay KKTC sınırlarını çoktan aştı…

Türkiye basınına da sıçradı!

Daha doğrusu sıçratıldı…

Bel altı konuları toplum olarak hep sevmişizdir zaten!

Hele de konu edilenler devlet erkanından olunca daha bir değer kazanır, daha bir fazla okunup, yorumlanır…

İster doğru olsun, ister olmasın hiç önemi yoktur!

Hele de işin ucunda siyaset varsa bu tür konular hep siyasi amaçlar için kullanılır…

Hem de bu en fazla kendini ‘aydın’ tabakada görenler yaparlar!

O andan itibaren etik değerler gider, siyasi hırs ve ihtiraslar yerini alır…

Herkes isim vermeden dolaylı olarak yazıp çiziyor, yorumda bulunuyor, biz dolaysız bahsedelim konudan…

Şennur Gülbudak ve vatandaşlığı konusu!

Aslında vurgulanmak istenen bu vatandaşlık konusu filan değil…

Yüzlerce vatandaşlık verildi de niye bu kadar tepki gösterilmedi?

Çünkü bu kez işin içinde bir Başbakan var…

Hüseyin Özgürgün ve Şennur Gülbudak ilişkisi!

Nişan filan yapmışlar meselesi…

Suçlanan bir başbakan ve evli bir kadın!

Başbakan nişanlısını vatandaş yapmış…

Doğru olan bu vatandaşlık yanlıştır!

Yanlış olan adı anılan kadın başka birisiyle evlidir ayrıca Başbakan’ın nişan yapacağı kadın da başka birisidir…

Ama olay siyasi rant işine getirilince işin gerçeği kime ne!

* * *

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Son Güncelleme: 22.09.2017 10:24
Yorumlar
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Hasan nihat erduran 2017-09-22 11:07:24

İnsaf be kardeşim...sorun anlayın ve yazın!

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