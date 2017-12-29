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Özgürgün, GİAD heyetini kabul etti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Genç İşadamları Derneği (GİAD) heyetini kabul etti.

29 Aralık 2017 Cuma 15:10
Özgürgün, GİAD heyetini kabul etti
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Parti Genel Merkezinde gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Özgürgün, genç işadamlarının her dönemde ülkeye yaptığı katkı ve vermek istedikleri heyecanı çok değerli bulduklarını söyledi.

Kendisinin de derneğin eski bir üyesi olduğunu anımsatan Başbakan, ortak akıl ile üretilecek projelerin ülke iş dünyası ve genel olarak ülkeye büyük katkıları olacağına inanç belirtti.

GİAD’ın ortaya koyacağı fikirlerden her zaman yararlanmak istediklerini dile getiren Özgürgün, karşılıklı temasların sürekli olmasını diledi ve bunun büyük fayda getireceğini belirtti.

Gençlerin ülkenin geleceğinde  rol oynayacağını ifade eden Özgürgün, gençler arasında iş dünyasına yön veren bir çok başarılı örneğin de bulunduğunu söyledi

Başbakan Özgürgün, ilk fırsatta yeniden dernek üyeleri ile biraraya gelmek istediğini de vurgulayarak derneği ziyaret etme arzusunu da dile getirdi.

GİAD Başkanı Cemal Gülercan da konuşmasında seçim sürecinde yaşanan yoğun tempoda kendilerine zaman ayırdığı için Özgürgün’e teşekkür etti.

Gülercan, GİAD olarak 1989 yılından beri ülkede aktif görev alarak yaklaşık 248 üye ile birlikte ekonomik anlamda politikalar ürettiklerini söyledi.

Son yaptıkları “Kuzey Kıbrıs’ı Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı” ‘ndan çıkan verileri parti olarak değerlendirilmesini istediklerini de söyleyen Gülercan, ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vereceklerini söyledi.

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