Özgürgün gitti 4'lü devrede

Havadis'te yer alan habere göre, Erken genel seçimin ardından dört siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde dün yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmenin ardından, partilerin oluşturacağı komitelerin bugün görüşmelere başlayacağı açıklandı.

CTP Genel Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

“Hayırlı olsun dilekleri ile başladı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve son olarak da DP lideri Serdar Denktaş geldi. Tüm parti başkanları görüşmeye “hayırlısı olsun” dilekleriyle geldi.

“İlk resmi görüşme”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

Sarılarak ayrıldılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşme sonrasında dört parti başkanın da yer aldığı ve CTP lideri Tufan Erhürman’ın açıklama yaptığı anların ardından tüm parti başkanları ayrılarak CTP Genel Merkezi’ni terk etti.

“Komiteler bugün görüşmeye başlayacak”

Toplantının ardından basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti.

Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Bir soru üzerine hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getiren Erhürman, bunun ardından Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşeceğini kaydetti.

Toplantı saat 11.00’de CTP’de yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Denktaş: Bu saatten sonra UBP ile görüşmem

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş 4’lü koalisyon görüşmeleri sürerken UBP İle herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını açıkladı.

Serdar Denktaş CTP Genel Merkezinde CTP, HP ve TDP Genel Başkanları ile bir araya gelerek dörtlü bir koalisyon hükümeti oluşturulması için iyi niyetle çalışma başlatılması kararı alınmasının ardından Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorusu üzerine başlatılan dörtlü koalisyon hükümeti oluşturma çalışmaları başarısızlığa uğramadığı sürece başka bir hükümet arayışı içinde olmayacaklarını söyledi.

Serdar Denktaş bu açıklaması ile bu aşamada UBP ile koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını ortaya koymuş oldu.

Nasıl bir hükümet oluşacak?

4 parti başkanının dün CTP Genel Merkezi’nde yaptığı ilk resmi toplantı sonrasında koalisyonun oluşturulması noktasından prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Her ne kadar dün toplantının ardından yapılan açıklamada tam olarak anlaşıldığı ifade edilmese de dört partinin bir çok konuda ortak noktada olduğunu biliniyor. Genel sekreterlerin ise bugün hükümet program ve diğer ayrıntılar noktasında bir araya geleceği kaydedildi.

İcraat hükümeti noktasında kesin uzlaşı var

4’lü koalisyonun hayata geçmesiyle kurulacak hükümet erken seçim hükümeti değil icraat hükümeti olacak. Uzun soluklu bir hükümet noktasında bir uzlaşının olduğu biliniyor. Bu noktada hükümetinin erken seçim kaygısı olmayan, icraata yönelik ve parti başkanlarının kabinede olduğu uzun süreli bir icraat hükümeti olması noktasında parti başkanlarının ortak görüş ortaya koyduğu kaydedildi.

Bakanlık sayıları tamam

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından kurulacak 4’lü koalisyon hükümetinde bakanlık sayıları da netleşti.

CTP’nin Başbakanlık haricinde 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin 3 bakanlık, Demokrat Parti’nin ve TDP’nin de 2’şer bakanlığa onay verdiğini belirtildi.

Meclis başkanlığını ise hangi partinin alacağı noktasında bir netlik henüz oluşmadı.

Hafta sonu tamamlanacak

4 partinin sürdürdüğü resmi temasların hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu temasların tamamlanmasının ardından Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya giderek 4’lü koalisyon kurma noktasında çalışmalarını tamamladıklarını bildirmesi bekleniyor.

Parti başkanları kabinede olacak

4’lü koalisyon noktasında kabinenin tamamen teknokrat mı yoksa vekillerden mi oluşacağı konusu ise netlik kazanmadı. Partilerin kendi isteklerine göre oluşturulması beklenen kabine de tek kesin olan nokta parti başkanlarının koordinasyonun rahat sağlanabilmesi için kabinede yer alacağı bilgisi.