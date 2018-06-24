Özgürgün: "Güçlü ittifaklara karşı oylarımızı artırdık"

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, çok demokratik ve güzel bir seçim süreci yaşandığını söyledi…

BRT’ye seçim sonuçlarını değerlendiren Özgürgün, Belediyelerde geçmiş yerel seçime göre çok büyük bir değişim olmadığını, halkın başkanlarını değiştirme yönünde pek bir iradeyi ortaya koymadığını anlattı.Halkın mevcut başkanlarına bir şans daha vermek istediğini kaydeden Özgürgün, seçim sonuçlarına baktıklarında UBP’nin oylarını koruduğunu hatta biraz artırdığını ifade etti…

Özgürgün, birçok bölgede güçlü seçim ittifaklarıyla karşılaştıklarını ancak UBP’nin her yerde tek başına yarıştığını söyledi. Özgürgün, belediye meclis üyesi sonuçlarını da beklediklerini kaydetti ve bu sonuçlarla birlikte daha net değerlendirme yapılabileceğini belirtti…

Lefkoşa’da daha önde olmayı beklediklerini belirten Özgürgün, seçime katılımla ilgili olarak da geçen yerel seçimlerle oranların hemen hemen aynı olduğunu anlattı…