Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Özgürgün: "Güzelyurt ülkenin yüz akı olacak"

Özgürgün bölgede yapacağı ziyaretler için gittiği Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret etti.

10 Aralık 2017 Pazar 16:23
Özgürgün: "Güzelyurt ülkenin yüz akı olacak"
banner10

Ulusal Birlik Partisi  Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün bölgede yapacağı ziyaretler için gittiği Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret ederek, ilçe Başkanı Osman Uzun ve İlçe Yönetimi ile durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Özgürgün toplantıda yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un su projesi devreye girip, bölgenin verimli topraklarının Anavatan’dan gelen suyla buluştuğu anda, bölgenin, müzakere masasında verilecek bir yer olup olmadığının tartışıldığı değil, ülkenin yüz akı ve üretim merkezi haline geleceğini kaydetti.

"Bölge yatırımcısına teşvik, esnafına destek"

Özgürgün bölgenin yatırımcısına teşvik, esnafına destek, vatandaşına yerinde sağlık hizmeti verilmesini içeren ciddi projelerinin bulunduğunu anlatırken bunların bazılarına çok kısa süren hükümet dönemlerinde başlandığını, bazılarının ise bundan sonraki beş yıllık iktidarlarında hayat bulacağını kaydetti.

“1974’ten beridir KKTC toprağı”

‘Güzelyurt ilçesi söz konusu olduğu zaman bizim ortaya koyacağımız iki önemli şey var. Bunlardan ilki Güzelyurt 1974’ten beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve bundan sonra da öyle kalacak. İkincisi ise  Güzelyurt’ta gelecek olan sulama projesi ve bölgenin suyun toprakla buluşması ile hayatın bölgede nasıl değişeceğidir’ şeklide konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Anavatan Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlar için kullanılması projesi çerçevesinde ilk önce Güzelyurt bölgesinin su ile kavuşacağını anlattı.
Bunun çok büyük bir proje olduğunu, hayat bulmasıyla bölgenin çehresinin tamamen değişeceğini ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan, bölge kalkınmasının ciddi bir şekilde hız alacağını ifade etti.

"Güzelyurt ülkenin yüz akı olacak"

Toprağı son derece verimli olan Güzelyurt’un Anavatan’dan gelen suyla buluşmasının, her parselin başına su motoru gerektirmeden basınçlı suyun ulaşacağını anlatan Özgürgün, projenin önümüzdeki iki yıl içerisinde hayat bulması ile Güzelyurt’un verilmesi değil, ülkenin üretim merkezi ve yüzakı olacağı günlerin çok yakın olduğunu söyledi.

"Hastane gibi yatırımlarla bölge ile ilgil mesajımız net"

Güzelyurt’a yeni hastane projesi dahil olmak üzere birçok projede görülebileceği gibi, gerek müzakere masasına gerekse de uluslararası camiaya net bir mesaj vermek amacıyla UBP hükümetinin bölgeye yüzünü döndüğünü ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir buçuk yıl içerisinde hükümet olarak yaptıklarının bundan sonraki beş yılda yapacaklarını işaret eden bir ışık olduğunu kaydetti.

"Kısa görev süremizde her alana dokunduk"

Hükümetin bu kısa süre içerisinde dokunmadığı hiç alanın kalmadığını anlatan Başbakan Özgürgün, Sosyal Sigortalar’ın borç alan değil borç veren bir kurum haline geldiğini, eski KTHY çalışanları ve geçici memurların durumunun gözden geçirilip iyileştirmeler yapılması, üreticilerin tüm sorunlarının ortadan kaldırılması ve alacaklarının bir tamam ödenmesi ile gerek öğretmenlerin gerekse de devletten alacakları olan kesimlerin alacaklarının bir tamam ve peşinen ödendiği bir dönem olduğunu anımsattı.

Bu dönemin yapılan ve yapılmak istenenlerle ilgili niyetin ortaya konduğu bir dönem olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı, halkın beş yıl daha görev vereceğine olan inancını belirtti.
 Ulusal Birlik Partisi’nin birlik beraberlik içerisinde çalışması durumunda ise hem Genel seçimlerde hem de hemen arkasında gelecek olan Yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin beklenenin de üstünde bir başarı elde edeceğinden emin olduğunu ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"
Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"
Cihaz alana yeni yıla özel 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye
Cihaz alana yeni yıla özel 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye
Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı
Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim