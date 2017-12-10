Özgürgün: "Güzelyurt ülkenin yüz akı olacak"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün bölgede yapacağı ziyaretler için gittiği Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret ederek, ilçe Başkanı Osman Uzun ve İlçe Yönetimi ile durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Özgürgün toplantıda yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un su projesi devreye girip, bölgenin verimli topraklarının Anavatan’dan gelen suyla buluştuğu anda, bölgenin, müzakere masasında verilecek bir yer olup olmadığının tartışıldığı değil, ülkenin yüz akı ve üretim merkezi haline geleceğini kaydetti.

"Bölge yatırımcısına teşvik, esnafına destek"

Özgürgün bölgenin yatırımcısına teşvik, esnafına destek, vatandaşına yerinde sağlık hizmeti verilmesini içeren ciddi projelerinin bulunduğunu anlatırken bunların bazılarına çok kısa süren hükümet dönemlerinde başlandığını, bazılarının ise bundan sonraki beş yıllık iktidarlarında hayat bulacağını kaydetti.

“1974’ten beridir KKTC toprağı”

‘Güzelyurt ilçesi söz konusu olduğu zaman bizim ortaya koyacağımız iki önemli şey var. Bunlardan ilki Güzelyurt 1974’ten beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve bundan sonra da öyle kalacak. İkincisi ise Güzelyurt’ta gelecek olan sulama projesi ve bölgenin suyun toprakla buluşması ile hayatın bölgede nasıl değişeceğidir’ şeklide konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Anavatan Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlar için kullanılması projesi çerçevesinde ilk önce Güzelyurt bölgesinin su ile kavuşacağını anlattı.

Bunun çok büyük bir proje olduğunu, hayat bulmasıyla bölgenin çehresinin tamamen değişeceğini ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan, bölge kalkınmasının ciddi bir şekilde hız alacağını ifade etti.

"Güzelyurt ülkenin yüz akı olacak"

Toprağı son derece verimli olan Güzelyurt’un Anavatan’dan gelen suyla buluşmasının, her parselin başına su motoru gerektirmeden basınçlı suyun ulaşacağını anlatan Özgürgün, projenin önümüzdeki iki yıl içerisinde hayat bulması ile Güzelyurt’un verilmesi değil, ülkenin üretim merkezi ve yüzakı olacağı günlerin çok yakın olduğunu söyledi.

"Hastane gibi yatırımlarla bölge ile ilgil mesajımız net"

Güzelyurt’a yeni hastane projesi dahil olmak üzere birçok projede görülebileceği gibi, gerek müzakere masasına gerekse de uluslararası camiaya net bir mesaj vermek amacıyla UBP hükümetinin bölgeye yüzünü döndüğünü ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir buçuk yıl içerisinde hükümet olarak yaptıklarının bundan sonraki beş yılda yapacaklarını işaret eden bir ışık olduğunu kaydetti.

"Kısa görev süremizde her alana dokunduk"

Hükümetin bu kısa süre içerisinde dokunmadığı hiç alanın kalmadığını anlatan Başbakan Özgürgün, Sosyal Sigortalar’ın borç alan değil borç veren bir kurum haline geldiğini, eski KTHY çalışanları ve geçici memurların durumunun gözden geçirilip iyileştirmeler yapılması, üreticilerin tüm sorunlarının ortadan kaldırılması ve alacaklarının bir tamam ödenmesi ile gerek öğretmenlerin gerekse de devletten alacakları olan kesimlerin alacaklarının bir tamam ve peşinen ödendiği bir dönem olduğunu anımsattı.

Bu dönemin yapılan ve yapılmak istenenlerle ilgili niyetin ortaya konduğu bir dönem olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı, halkın beş yıl daha görev vereceğine olan inancını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin birlik beraberlik içerisinde çalışması durumunda ise hem Genel seçimlerde hem de hemen arkasında gelecek olan Yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin beklenenin de üstünde bir başarı elde edeceğinden emin olduğunu ifade etti.