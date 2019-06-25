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Özgürgün hakkındaki Başsavcılık raporu ortaya çıktı

25 Haziran 2019 Salı 09:33
Özgürgün hakkındaki Başsavcılık raporu ortaya çıktı

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu ortaya çıktı. 

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 MİLYON 773 BİN 800 TL

252 BİN 525 DOLAR – 325 BİN 800 STERLİN – 242 BİN EURO  yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor.

Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

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Doğru Söz 2019-06-25 10:35:15

Rüşvet alan belli. Ya verenler? Onlar masum mu? Nerede savcılar? Devlet nerede?
Tolga Atakan çıkıyor bana da rüşvet teklif edildi diyor. Savcılar ne yaptı? Rüşvet teklifi suç değil mi?
Bakalım diğer şaibeli vekiller ne yapacak. Ya da rüşvet fırsatı kollayanlar.
Kaç tane piç siyaset zenginidir acaba? Yolsuzluk kaç tane itin piçin yanına kâr kaldı deyişinden de öte zenginlik olarak
kalmıştır acaba?
Hepsinin zehiri zıkkımı olsun!

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Realist 2019-06-25 10:42:00 @Doğru Söz

Be Gardaş rüşveti almazsan kimse sana zorunan vermez veremez! Softa şaşırtması yapmayın.Zira komik oluyorsunuz!

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dervis 2019-06-25 09:58:02

utanmadan bir da ozersaya ya da tatara laf tara. maksat hedefi sasirtmak..nerden buldun sen bu paralari, onu soyle..kim yatirdi..neden yatirdi..var mi aciklama..yok. sbir ara eni cok savunan serhat incirliden da ses yok..diger saibeli vekillerden da..iste siz busunuz..hersey rant icin..ulkeymis, insanlarmis..yalan dolan..

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Realist 2019-06-25 10:04:18

'Haksız Mal edinmenin' Türkçesi nedir ? Garibanın hellim çalması mı ? Şebekeden elektrik çalması mı ? ne da güzel lafcıklar bulrsunuz öyle masumane :) Ye da Gorkma :) Ye yememing partisi.Arıklı da bunlara sahip çıkar :)

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HAYDİ HAYIRLI İŞLER ORGANİZE İŞLER 2019-06-25 10:09:11

O RUSLAR POLONYALILAR NASIL VATANDAŞ OLDU ALTINDAKİ ADAMLAR KALEMİN ANAHTARLIĞIN ...

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Taylah_Becher 2019-06-25 10:22:16

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ozlemcik 2019-06-25 10:48:25

denktas muge boyaci tosuncuk ozlem ozogmen boyaci bunlarda arastirilmali

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ozlemcik 2019-06-25 10:50:29 @ozlemcik

killi mustafa boyaci yi unutmayin

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Hırsız İseyin 2019-06-25 10:53:41

Bunda hala daha konuşacak surat var. Ne adam be gardaş. Bir de masumum ayakları

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:) 2019-06-25 13:14:16

HANİ YOĞUDU BE SAVCI MI UYDURUR BUNNARI Bİ TEMİZ İSSYİN GERİSİ BOK ATAR ONA

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