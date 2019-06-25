Özgürgün hakkındaki Başsavcılık raporu ortaya çıktı

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu ortaya çıktı.
Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 MİLYON 773 BİN 800 TL
252 BİN 525 DOLAR – 325 BİN 800 STERLİN – 242 BİN EURO yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor.
Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.
Rüşvet alan belli. Ya verenler? Onlar masum mu? Nerede savcılar? Devlet nerede?
Tolga Atakan çıkıyor bana da rüşvet teklif edildi diyor. Savcılar ne yaptı? Rüşvet teklifi suç değil mi?
Bakalım diğer şaibeli vekiller ne yapacak. Ya da rüşvet fırsatı kollayanlar.
Kaç tane piç siyaset zenginidir acaba? Yolsuzluk kaç tane itin piçin yanına kâr kaldı deyişinden de öte zenginlik olarak
kalmıştır acaba?
Hepsinin zehiri zıkkımı olsun!
Be Gardaş rüşveti almazsan kimse sana zorunan vermez veremez! Softa şaşırtması yapmayın.Zira komik oluyorsunuz!Beğen (2) Beğenmedim! (0)
utanmadan bir da ozersaya ya da tatara laf tara. maksat hedefi sasirtmak..nerden buldun sen bu paralari, onu soyle..kim yatirdi..neden yatirdi..var mi aciklama..yok. sbir ara eni cok savunan serhat incirliden da ses yok..diger saibeli vekillerden da..iste siz busunuz..hersey rant icin..ulkeymis, insanlarmis..yalan dolan..
'Haksız Mal edinmenin' Türkçesi nedir ? Garibanın hellim çalması mı ? Şebekeden elektrik çalması mı ? ne da güzel lafcıklar bulrsunuz öyle masumane :) Ye da Gorkma :) Ye yememing partisi.Arıklı da bunlara sahip çıkar :)
O RUSLAR POLONYALILAR NASIL VATANDAŞ OLDU ALTINDAKİ ADAMLAR KALEMİN ANAHTARLIĞIN ...
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denktas muge boyaci tosuncuk ozlem ozogmen boyaci bunlarda arastirilmali
killi mustafa boyaci yi unutmayinBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bunda hala daha konuşacak surat var. Ne adam be gardaş. Bir de masumum ayakları
HANİ YOĞUDU BE SAVCI MI UYDURUR BUNNARI Bİ TEMİZ İSSYİN GERİSİ BOK ATAR ONA